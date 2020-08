Grave furto alla Capodarco alla Mistica

“Nella notte tra il 18 e 19 agosto abbiamo subito un grave danno, qualcuno è entrato alla Mistica portandoci via tutto, dall’impianto audio ai nostri vini dai prodotti per i taglieri alla nostra frutta e verdura ma soprattutto portandoci via un pezzetto del nostro cuore.

Ma noi non ci arrendiamo perché noi abbiamo voi, il vostro supporto, il vostro affetto, il vostro abbraccio e il vostro calore, che ci danno l’energia di andare avanti e continuare il nostro lavoro di cooperativa sociale perché l’agricoltura sociale è la nostra missione.

In questo momento difficile per tutto il mondo e per noi, abbiamo bisogno del vostro sorriso per darci il pieno di energia e continuare nella nostra missione!

𝐂𝐚𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐞̀ 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞, 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢 𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐯𝐨𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢!”

Questo è lo sconfortato post della Cooperativa sociale alla quale va tutta la nostra solidarietà.