Greenpeace illumina Roma: proiezioni a sorpresa per denunciare il silenzio sulla crisi climatica

Roma, ieri sera. Mentre le vie del centro si riempivano di turisti e passanti, sui muri di alcuni dei luoghi più iconici della Capitale — dal Colosseo a Via del Corso, fino al Pantheon — hanno preso vita immagini potenti. Non pubblicità, non slogan commerciali, ma il trailer di un documentario: Il prezzo che paghiamo.

Un’azione lampo, organizzata dai volontari e dalle volontarie del gruppo locale di Greenpeace, per squarciare il velo di silenzio che avvolge la crisi climatica in Italia.

Il documentario, prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon con la regia di Sara Manisera (FADA Collective), racconta senza filtri le conseguenze dell’inazione dei governi e dell’avidità delle compagnie fossili, come ENI, ExxonMobil, Shell e BP.

Aziende che, pur sapendo dagli anni Settanta i rischi delle loro attività per il pianeta, hanno continuato a puntare tutto sull’estrazione e lo sfruttamento delle fonti fossili.

Ma il film mette sotto accusa anche un altro grande colpevole: l’informazione. Secondo i dati dell’Osservatorio di Pavia per Greenpeace, nel 2024 la copertura mediatica sul clima è crollata del 47% nei quotidiani e del 45% nei telegiornali rispetto all’anno precedente. In compenso, cresce lo spazio pubblicitario acquistato dalle stesse aziende inquinanti.

Un silenzio che pesa come un macigno. «È necessario rompere al più presto quel patto di potere fra aziende fossili, politica e media che impedisce al nostro Paese un vero impegno nella transizione ecologica», denuncia Simona Abbate di Greenpeace Italia. «Non possiamo più perdere tempo: la crisi climatica è qui e condiziona già le nostre vite. Ne va del nostro presente e del nostro futuro».

Così, per una notte, i monumenti di Roma hanno parlato con una voce diversa. Non quella della storia, ma quella del futuro che rischiamo di compromettere se continueremo a guardare altrove.

