Grifalchi: “Iniziati i lavaggi delle strade e sanificazione cassonetti anche nel IV Municipio”

L’assessore Fabio Grifalchi attraverso un post Facebook ha comunicato che AMA con il supporto del Servizio Giardini e di Coldiretti sta incrementando l’attività di sanificazione cassonetti e lavaggio strade che aiuterà a combattere il virus che ormai si annida in tutto il mondo. “Il 24 marzo 2020 sono iniziati i lavaggi delle strade anche nel IV Municipio, – comunica l’assessore Grifalchi – già in parte effettuati il 13 e 14 marzo.

Gli itinerari per ciascun municipio saranno i seguenti:

– Strade consolari;

– Strade direttrici;

– Strade con presenza di Stazioni FS, Stazioni Metro e Fermate Autobus;

– Strade con presenza di mercati, supermercati e ipermercati;

– Strade con presenza di farmacie;

– Strade con presenza di ospedali.

Il lavaggio verrà effettuato:

– con N ° 8 autobotti capienza è 10.000 lt cad./una utilizzate in modo alternativo;

– con irrorazione «modalità a pioggia»;

– con detergente « MicropanSoluzione».

Ad oggi Ama ha sanificato oltre 19000 cassonetti stradali e oltre 60 presidi sanitari, prevalentemente in orario notturno.

Queste sono alcune delle azioni che Ama sta portando avanti in contrasto all’emergenza #Covid19.

Sul sito di Ama le attività effettuate e programmate sono in costante aggiornamento.

Nelle prossime ore verranno pubblicati sul sito dell’AMA giorni e luoghi di passaggio pulizia strade ad oggi programmati.”

Ricordiamo che il servizio di sanificazione e disinfezione strade consiste nel lavaggio, mediante autobotti, in turno prettamente notturno per non creare disagio ai cittadini. Il prodotto sanificante con il quale vengono caricate le autocisterne utilizzate è una miscela enzimatica che, con una quantità pari a 500 litri a notte, eroga complessivamente 50.000 litri (ndr: valore in aumento per l’incremento del numero di autobotti).

Vengono sanificati anche tutti i contenitori per rifiuti presenti all’interno di strutture sensibili, quali ospedali, caserme ed altre strutture istituzionali. L’attività è svolta con mezzi leggeri dotati di lance a pressione ed i contenitori sono irrorati con prodotti a base di enzimi, nel caso specifico il MICROPAN.