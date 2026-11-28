Un patto tra l’esperienza amministrativa dei sindaci e la costruzione di un programma nazionale credibile per tornare a «vincere»: è la richiesta rivolta da Roberto Gualtieri al Partito Democratico dal convegno dei primi cittadini dem «Il futuro abita qui», a Verona.

Nel cuore del suo intervento il sindaco di Roma ha sferrato un duro attacco al governo, giudicato «alla frutta» e dunque incline ad accelerare provvedimenti poco meditati per rincorrere consensi, a partire dalla riforma del Codice della Strada voluta da Matteo Salvini: una norma che, secondo Gualtieri, sottrae ai Comuni gli strumenti per governare la mobilità urbana riportando il Paese indietro, fino al simbolo della sosta libera in piazza Navona negli anni Settanta.

La sfida economica sul potere d’acquisto e il modello fiscale della destra

Sul terreno economico, il sindaco della Capitale ha indicato una via alternativa per contrastare l’erosione di salari, stipendi e pensioni in tempi di bilancio stretto: puntare sul potenziamento dei servizi pubblici invece che sulla distribuzione di bonus frammentati, quei «quattro spicci in tasca» ritenuti inefficaci contro il carovita.

Da qui l’idea di rinunciare ai 17 centesimi di taglio sull’accisa del diesel — circa 2 miliardi di euro — per finanziare l’offerta di trasporto pubblico e istituire un abbonamento unico da 50 euro su bus, metropolitane, treni regionali e pullman: una proposta definita «concreta e fattibile» in contrapposizione a una manovra fiscale che Gualtieri ha paragonato ironicamente al comando dato a un’intelligenza artificiale di «fare una politica fiscale di destra», tra flat tax fino a 100mila euro e agevolazioni per i redditi più alti.

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