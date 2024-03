Gualtieri al Mipim, i numeri della trasformazione di Roma

13 miliardi di investimenti, 2 miliardi in project financing, 6000 cantieri aperti in città, di cui 1500 pubblici: sono i numeri della Capitale che il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato al Mipim in programma a Cannes, insieme ai dettagli del “Next generation Rome”, il piano di rilancio per la Capitale attuato tramite i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il Sindaco ha partecipato alla conferenza The Italian market in 2024: trends and perspectives, opportunities and projects, organizzata da ICE – Italian Trade Agency, al Palais de Festival, offrendo il suo contributo all’interno della tavola rotonda Urban regeneration, Sustainability & Public-Private Partnerships, insieme al Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al Sindaco di Bologna, Matteo Lepore e all’Assessore all’Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancreti.

Nel suo intervento Gualtieri ha messo in evidenza il concetto di trasformazione che l’Amministrazione capitolina sta portando avanti su tutti i fronti: infrastrutture, politiche green, tecnologiche e relative al trasporto pubblico. Le opportunità della rigenerazione e trasformazione di Roma si traducono in 11 chilometri quadrati in più di suolo rigenerato entro il 2050, 4 milioni di metri quadrati di edifici recuperati, 22 miliardi di valore aggiunto per la città, 40 miliardi in benefici sociali ed economici per i cittadini.

“Roma è in trasformazione, quasi un cantiere a cielo aperto – ha dichiarato il Sindaco – ne siamo orgogliosi perché ci abbiamo lavorato molto: abbiamo tantissimi progetti, con tante risorse da spendere. E dobbiamo farlo bene, realizzando nuovi parchi, una nuova rete 5g, ma anche tanti altri interventi per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini”. “Roma al quarto posto del “Europe’s Best Cities Report” di Resonance* é una bella soddisfazione – ha commentato ancora Gualtieri – frutto di un lavoro intenso per riportare la città al posto in cui merita. E il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio”.

Il primo cittadino ha inoltre parlato di alcuni progetti specifici che contribuiranno alla trasformazione profonda della Capitale, dalla metro C di Piazza Venezia al Piano Urbano della mobilità sostenibile; dal cantiere di Piazza Pia al Piano Urbano Integrato di Tor Bella Monaca; dal PinQua di Cardinal Capranica al Museo della Scienza; da Piazza dei Navigatori al recupero dell’area dell’ex Fiera di Roma; dal residence Bravetta al recupero di Palazzo Marini; dall’area di Pietralata interessata dal progetto della A.S. Roma al recupero del complesso di via Guido Reni.

