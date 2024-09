Gualtieri chiama don Coluccia, solidarietà impegno e vicinanza

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha telefonato a Don Coluccia, aggredito al Quarticciolo durante un’iniziativa per la legalità.

Il Sindaco ha espresso a don Coluccia la totale solidarietà di Roma Capitale per quanto accaduto ed ha ribadito il pieno impegno dell’amministrazione a collaborare con tutte le istituzioni competenti per rispondere compatte alle vigliacche minacce subite e far prevalere sicurezza e legalità sul territorio.

