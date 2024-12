Gualtieri chiede supporto a Salvini per imporre il GPS ai tassisti

Truffe ai turisti stranieri, passeggeri non vedenti rifiutati per via del cane, truffe dei taxi collettivi (con turisti messi nella stessa auto che pagano tariffe esorbitanti pro capite), tassisti che non usano il POS per incassare in nero, che non applicano tariffe fisse, e soprattutto che sostano in punti non consentiti per fare i furbi ed accaparrarsi i clienti in modo scorretto rispetto alle regole fissate.

Tutto questo era emerso in una puntata della trasmissione “Le Iene” andata in onda il 1° dicembre, in cui si documentavano una serie di comportamenti scorretti da parte di diversi tassisti romani.

A seguito della trasmissione, la stessa Aula Giulio Cesare si era occupata del tema ed aveva approvato all’unanimità una mozione – presentata da Italia Viva ed approvata all’unanimità – per chiedere ogni iniziativa utile “per la verifica, la prevenzione e la repressione delle condotte illecite da parte della Polizia Locale”

Il Sindaco, nel corso dello stesso servizio era stato intervistato sul tema e aveva dichiarato “Abbiamo pochi poteri, c’è una legislazione molto protettiva nei confronti della categoria e quindi è molto difficile per noi comminare delle sanzioni. Per agire nei confronti dei tassisti servono sentenze passate in giudicato; nel frattempo però per noi sono possibili solo delle sospensioni delle licenze, impedendo al tassista di circolare momentaneamente.”

Il Sindaco aveva inoltre aggiunto che, per risolvere molti dei problemi sarebbero necessari controlli su corse e tariffe, cosa che sarebbe estremamente semplificata grazie alla presenza di dispositivi GPS sui taxi. “Vorrei mettere i GPS sui taxi, ma la legge ce lo impedisce” ha detto Gualtieri.

“Il taxi è un pubblico servizio e ci sono degli orari di lavoro da rispettare. Se un tassista stacca prima io non lo posso sapere. Inoltre una novità di questo tipo ci permetterebbe di controllare meglio il servizio e sarebbe un deterrente contro l’evasione fiscale. Anche perché chi commette le varie irregolarità danneggia tutti gli altri tassisti“.

Molti di questi input derivano sicuramente anche dal commento tecnico espresso dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che si è espressa in merito al bando per 1000 nuove licenze taxi a Roma.

L’agenzia ha dichiarato che è “opportuno che Roma Capitale incentivi l’impiego dei tassametri dotati di GPS, in grado di monitorare in tempo reale la posizione del veicolo ed inviare i dati di servizio ad un server remoto per analisi successive, nonché di mantenere in memoria le informazioni in merito alle corse effettuate, consentendo di ottenere informazioni precise riguardo il numero, la percorrenza e la durata di ogni corsa taxi, essenziali alle attività di monitoraggio e programmazione dell’ente“.

A seguito di questi input, sono arrivate anche le dichiarazioni del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Incontro il sindaco volentieri, può venire nel mio ufficio e spiegarmi tecnicamente cosa vuole fare. Se c’è un progetto che sta in piedi lo incontro volentieri“

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.