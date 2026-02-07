Gualtieri, “febbre” da Brancaccio: l’evento elettorale raddoppia per il tutto esaurito

Se il buongiorno si vede dal mattino, la campagna per Roberto Gualtieri inizia con un segnale che va oltre le attese.

In poche ore le prenotazioni per l’evento al Teatro Brancaccio hanno saturato ogni posto disponibile, costringendo gli organizzatori a una mossa d’emergenza: una replica immediata alle 19 per dare spazio alle centinaia di sostenitori rimasti fuori dal primo appuntamento delle 17.

Un debutto che, più che simbolico, assume il valore di un test politico. Perché il Brancaccio non è solo un palco, ma un termometro della capacità di mobilitazione di una coalizione che punta a presentarsi compatta e strutturata fin dal primo giorno.

L’app “Per Roma Per Gualtieri”, la campagna entra nell’era digitale

La vera novità non è solo il tutto esaurito, ma ciò che lo accompagna. Contestualmente all’evento è stata lanciata l’app ufficiale “Per Roma Per Gualtieri”, pensata come il cuore operativo della campagna.

Uno strumento che mira a coordinare i volontari, organizzare banchetti e volantinaggi, gestire le iniziative nei quartieri e mantenere un contatto costante tra sostenitori e macchina organizzativa.

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’adesione emotiva in partecipazione concreta, rendendo la campagna una presenza quotidiana, fisica e digitale, dalle periferie al centro storico.

Tutto passa dall’app: agenda, appuntamenti, comunicazioni e, nelle intenzioni, anche un canale diretto con il sindaco.

Il “giorno zero” della coalizione

Dentro lo staff del primo cittadino l’evento viene definito senza mezzi termini il “giorno zero”. Non un semplice incontro pubblico, ma il primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione e per la sua capacità di fare rete.

«Adesso si inizia a fare sul serio», è il messaggio che filtra. Un segnale rivolto agli alleati, chiamati a serrare i ranghi, ma anche agli avversari, a cui si vuole mostrare una macchina già in movimento, organizzata e pronta a scendere sul territorio.

Il Brancaccio pieno, l’app già online, la replica improvvisata per contenere l’affluenza: la campagna di Gualtieri parte così, con un’accelerazione che punta a mettere subito il ritmo. E a far capire che, questa volta, la partita si giocherà metro per metro, quartiere per quartiere.

