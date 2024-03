Gualtieri ha ricevuto in Campidoglio, la presidente della Bei Calvino

“Felice di ricevere in Campidoglio l’amica e Presidente della Bei Nadia Calvino. Prezioso il supporto Bei per realizzare progetti ambiziosi per la transizione ecologica di Roma e sostenere nuove linee metropolitane. Lavoriamo insieme per far crescere la citta’ in modo sostenibile”. Lo scrive su X il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. Sempre su X, Calvino definisce “molto buono” il colloquio con Gualtieri: “La Bei – sottolinea l’ex ministra spagnola dell’Economia – e’ un partner chiave per sviluppare il piano di investimenti strategici di Roma, fornendo assistenza tecnica” e finanziando l’efficientamento energetico di “scuole e abitazioni” e “infrastrutture idriche e di trasporto sostenibili”.

