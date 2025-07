Gualtieri incontra il Sindaco di Odessa Trukhanov

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato in Campidoglio il Sindaco di Odessa Gennadiy Trukhanov. L’incontro è stata l’occasione per esprimere la vicinanza di Roma alla città ucraina investita dal conflitto in atto e per intraprendere un percorso che favorisca un proficuo scambio interculturale fra le due città.

Proprio in quest’ottica di collaborazione e nel solco delle intese di cooperazione culturale tra i governi italiano e ucraino rilanciate in occasione della Conferenza per la Ricostruzione ospitata negli scorsi giorni a Roma, su richiesta del Sindaco di Odessa, il Sindaco Gualtieri ha concordato con il suo omologo di promuovere l’istituzione di una commissione congiunta di esperti delle due città sui temi della tutela dei siti Unesco.

