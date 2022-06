Gualtieri: nessuna emergenza idrica a Roma

“Così come indicato ora ufficialmente anche da Acea Ato 2, è bene ribadire che il territorio di Roma non sarà interessato da emergenze idriche”. Lo dichiara in una nota il sindaco Roberto Gualtieri.

“Gli investimenti effettuati negli ultimi anni”, prosegue Gualtieri, “hanno garantito una riduzione di perdite sulla rete che, insieme alla razionalizzazione del flusso immesso, garantiscono e garantiranno la regolarità nell’erogazione di acqua in tutta la città”.

“Ovviamente”, sottolinea da ultimo il Sindaco, “rimane sempre attuale l’invito, che rivolgo a tutti i cittadini, affinché si utilizzi in modo attento e responsabile un bene prezioso come l’acqua”.