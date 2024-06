Gualtieri: “Rec House esempio di efficienza energetica”

Visita a Roma per il Commissario europeo per l’Azione per il clima, Wopke Hoekstra, che questa mattina (venerdì 28 giugno 2024) ha visitato, con il sindaco Roberto Gualtieri, uno dei cantieri del Pnrr che sta lavorando su edilizia sociale e verde.

Sopralluogo presso lo stabile della Rec House di Via del Porto Fluviale 10, per il recupero partecipato del patrimonio artistico e sociale dell’immobile, vincolato e occupato, denominato ‘Ex Direzione Magazzini del Commissariato’.

In primo piano l’impegno sull’efficientamento energetico: l’Amministrazione Capitolina ha indirizzato la riqualificazione verso il risparmio e la tutela energetica, predisponendo tutto per fare in modo che venga attivata una comunità energetica.

“Un esempio di efficienza e transizione energetica ed è un piacere dare conto della messa a terra degli investimenti – ha dichiarato il sindaco – è importante che l’edilizia residenziale pubblica sia diffusa in tutta la città. Il grande vantaggio è che qui si realizza una grande piazza, aperta a tutto il quartiere, che diventerà un punto di riferimento.

E poi si realizza una comunità energetica che renderà l’edificio autosufficiente e che consentirà di dare energia a chi ne ha più bisogno. La transizione energetica richiede investimenti, partecipazione e condivisione e deve diventare un modello che si diffonde in tutto il nostro territorio. Questo, secondo me, è un bel caso di come le risorse europee possono fare la differenza e innescare processi positivi”.

“È fantastico vedere come le cose che abbiamo provato a progettare a livello europeo funzionano davvero nella pratica. Questo di oggi, nella mia idea, è un esempio eccellente di combinazione tra una citta vivibile, l’innovazione e il green”.

È il commento del Commissario Wopke Hoekstra, che ha aggiunto: “La combinazione di questi aspetti è estremamente importante e assolutamente necessaria. È per me un grande piacere tornare in questa fantastica città dove ho abitato tanti anni fa e dove ho lasciato un pezzo del mio cuore.

Con il sindaco Gualtieri continuiamo a tenerci in contatto per parlare di politiche europee e nazionali e di cosa serve ai cittadini, anche in questa straordinaria città. Prometto che tornerò quando tutti i lavori saranno terminati”.

