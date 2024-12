Gualtieri rilancia il decoro: nasce l’Ufficio ‘Qualità Urbana’, Pelonzi al comando

La Capitale punta tutto sul decoro e sulla rigenerazione urbana con l’istituzione dell’Ufficio di Scopo “Qualità Urbana”.

A guidare questa nuova struttura, destinata a rivoluzionare l’organizzazione e la gestione degli spazi pubblici di Roma, sarà Antongiulio Pelonzi, ex capogruppo del Partito Democratico e figura di spicco della politica capitolina durante l’amministrazione Raggi.

La nomina ufficiale, firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, rappresenta un passo significativo nell’ambito della visione strategica per il rilancio della città.

Pelonzi avrà il compito di coordinare gli interventi per migliorare funzionalità, estetica e sostenibilità degli spazi pubblici.

Un nuovo modello di decoro urbano:

Il nuovo ufficio, nato dalla riorganizzazione della macrostruttura di Roma Capitale, prende il posto del precedente “Ufficio Decoro”.

Con un obiettivo più ampio e strutturato, la “Qualità Urbana” si propone di intervenire su temi come il verde pubblico, la rigenerazione degli spazi degradati e la depavimentazione, lavorando con un approccio sistemico.

A fianco di Pelonzi ci sarà Guido Calzia, già nominato dirigente dell’Ufficio di Scopo lo scorso novembre. L’ex comandante del I Gruppo Centro Storico della polizia locale contribuirà con la sua esperienza operativa alla gestione delle delicate fasi di attuazione del progetto.

“Con questo provvedimento – spiegano dal Campidoglio – si trasforma definitivamente in una realtà in grado di avere un approccio sistemico sia in fase di programmazione dei lavori di trasformazione della città che in quella operativa, con interventi puntuali sul territorio a difesa dei criteri di qualità urbana”.

Le linee guida del progetto:

Entro i prossimi sei mesi, l’ufficio dovrà riunire un tavolo tecnico che coinvolgerà realtà accademiche, associazioni e altri attori chiave del territorio per definire un piano d’azione condiviso.

Tra i compiti principali, l’ufficio avrà il compito di:

Valutare e apporre un visto sulle delibere riguardanti interventi di trasformazione urbana, sia pubblici che privati;

Monitorare gli interventi strategici che riguardano spazi pubblici ritenuti di interesse generale;

Promuovere progetti di rigenerazione e sostenibilità in sinergia con Risorse per Roma, la società capitolina incaricata dello sviluppo urbano.

Un’ambiziosa sfida per Roma:

La nomina di Pelonzi rappresenta un tassello fondamentale in questo processo. Già inserito nello staff del primo cittadino, il nuovo coordinatore politico potrà contare sulla sua esperienza come consigliere capitolino e capogruppo PD per interfacciarsi con i vari dipartimenti e promuovere un lavoro sinergico.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.