Gualtieri rilancia sulla riforma dei poteri: “Occasione storica per Roma e per l’Italia”

Roma sogna di diventare davvero Capitale, con poteri speciali che le permettano di decidere sul proprio futuro senza dipendere ogni volta da governi e burocrazie centrali.

A rilanciare il tema è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che torna a parlare della riforma dell’ordinamento di Roma Capitale, un passaggio che darebbe alla città competenze paragonabili a quelle delle Regioni, in settori chiave come urbanistica e trasporti.

“È un’opportunità non solo per Roma ma per l’intero Paese – ha spiegato Gualtieri, intervistato dall’agenzia Dire durante un incontro organizzato dal vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Cangemi –. Un ordinamento più moderno e adeguato renderebbe la Capitale più efficiente, capace di affrontare le sfide del presente e del futuro”.

Il sindaco parla di un avvio promettente: il testo della riforma, infatti, è stato elaborato in collaborazione con il Campidoglio e giudicato “equilibrato”. Ma il vero banco di prova arriverà con la definizione delle risorse e con la legge ordinaria, “il cuore del nuovo assetto istituzionale”.

Il tempo, però, non è infinito. Tra due anni si chiuderanno sia la legislatura nazionale guidata da Giorgia Meloni sia la consiliatura in Campidoglio.

Per questo Gualtieri invita a non perdere altro tempo: “Siamo nella coda della legislatura, ma se si lavora con spirito di ascolto e attenzione agli obiettivi concreti, credo che potremo portare a termine un percorso che sarebbe storico per Roma e per l’Italia”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.