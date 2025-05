Gualtieri: “Roma cambia, ora c’è fiducia nel futuro”

Un bilancio d’azione e una visione per il futuro di Roma: al 6° Meeting del Made in Italy organizzato dalla Confederazione Aepi a Palazzo Wedekind, il sindaco Roberto Gualtieri ha delineato le priorità strategiche per la Capitale, soffermandosi su infrastrutture, rifiuti, trasformazione urbana e ruolo dell’informazione.

Trasporti: Metro D e sogno Giubileo 2033

Gualtieri ha annunciato che il progetto della linea D della metropolitana è stato rivisto e consolidato: “Il primo tratto da Ionio potrebbe partire rapidamente, come una B3. Il mio successore, dopo la seconda consiliatura, avrà la gioia di finirla”. Rinnovata anche l’ambizione di completare la linea C entro il Giubileo del 2033, accelerando i lavori per guadagnare “un paio d’anni”.

Rifiuti e termovalorizzatore

Sul tema ambientale, il sindaco ha ribadito la necessità del termovalorizzatore, definendols “un’opera di buon senso” per affrontare il problema dei rifiuti non riciclabili. “C’è una frazione residuale di rifiuti che non si può riciclare, a Roma ammonta a migliaia di tonnellate, e bisogna o mandarle in discarica oppure trasformarle in energia“.

Città che cambia: investimenti pubblici e privati

Per Gualtieri, la più grande trasformazione è culturale: “A Roma si era persa la fiducia nel cambiamento. Ora c’è una nuova propensione a trasformare la città, anche accettando disagi temporanei. Gli investimenti pubblici hanno generato anche investimenti privati, creando un circolo virtuoso“.

Digitale e media

Nel suo intervento, il sindaco ha anche sottolineato l’importanza di una pluralità di media locali, liberi e indipendenti: “Non si può pensare che digitale e social sostituiscano tutto. L’informazione capillare è fondamentale per una cittadinanza consapevole e un dibattito politico sano“.

Gualtieri ha concluso ricordando l’importanza del dialogo istituzionale al di là delle appartenenze politiche: “Abbiamo dimostrato che si può collaborare con idee diverse. Questo crea fiducia e coesione, essenziali per una città che vuole cambiare davvero“.

L’intervento del sindaco si è inserito nel contesto del VI Meeting “Made in Italy – Unire le eccellenze per avere l’eccellenza”, una giornata di confronto tra istituzioni, imprese e professionisti, promossa dalla Confederazione Aepi per dare voce alle esigenze delle micro e piccole imprese italiane.

