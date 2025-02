Gualtieri traccia il bilancio e guarda avanti: “Roma sta cambiando, mi ricandiderò”

Un sindaco che rivendica con orgoglio il lavoro fatto, consapevole delle sfide affrontate e pronto a proseguire il cammino. Roberto Gualtieri, ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha fatto il punto sulla sua amministrazione, confermando senza esitazioni la volontà di correre per un secondo mandato.

«Fare il sindaco di Roma è intenso, ma straordinario», ha dichiarato Gualtieri, riconoscendo come governare la Capitale sia un’impresa complessa. Le difficoltà ereditate – strade dissestate, verde pubblico trascurato, rifiuti da gestire – hanno richiesto un’accelerazione senza precedenti: «Stiamo riuscendo a fare in pochi anni quello che di solito si fa in dieci».

Cantieri ovunque: «Era necessario, Roma rinasce»

Le lamentele per i numerosi cantieri aperti? Inevitabili, ma per il sindaco erano l’unica strada possibile: «Abbiamo inflitto ai romani tanti lavori, ma era doveroso. Stiamo ricostruendo la città dalle fondamenta». Un processo che, promette, proseguirà ben oltre la fine di questo mandato.

E sul tema della comunicazione ha sottolineato l’importanza dei video diffusi sui social per aggiornare i cittadini: «Era giusto mostrare gli interventi e rendere tangibile il cambiamento».

Stadio, musica e… droni per il Giubileo

Sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri si mostra fiducioso: «Si farà in tempi ragionevoli, ormai ci siamo». Non in questa consiliatura, però: il Campidoglio guarda al 2028, ma tutto dipenderà dall’iter burocratico e dal progetto definitivo.

Non è mancato un riferimento al caso Tony Effe, escluso dal concertone di Capodanno: «Mi sono già scusato, mi è dispiaciuto molto. Ma quest’estate sarà al Circo Massimo». Poi un tocco personale: «La canzone di Achille Lauro? Bellissima. Il video alla Fontana di Trevi è stupendo».

Infine, una curiosità internazionale: l’incontro con Kimball Musk, fratello di Elon, che avrebbe proposto spettacoli di droni per il Giubileo. Un’idea suggestiva, ma la decisione spetta al Vaticano: «Se vorranno, Roma è pronta a supportare il progetto».

Il futuro di Roma e il giudizio dei cittadini

Gualtieri si dice determinato: «Mi sarei ricandidato sin dall’inizio», convinto che il cambiamento sia già in atto. Ma Roma è davvero uscita dalla sua storica “condanna alla mediocrità”, come sostiene il sindaco? La risposta arriverà nei prossimi anni. E, soprattutto, alle urne.

