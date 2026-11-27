Un nuovo modello organizzativo per accentrare la manutenzione degli 8.000 chilometri di strade della Capitale e superare la frammentazione di competenze tra Dipartimento e Municipi.

È il senso della riforma presentata oggi – venerdì 27 novembre- durante la prima visita del sindaco Roberto Gualtieri nella nuova sede di Risorse per Roma dedicata alla rete viaria, insieme all’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, al direttore generale Albino Ruberti, al presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete e alla presidente del Municipio IX Titti Di Salvo, ricevuti dal presidente della società Fabio Bellini e dai direttori generali Ernesto Dello Vicario e Maurizio Venafro.

La struttura può già contare su 155 nuove unità tra personale tecnico e amministrativo, destinato a crescere di altre 40 unità entro l’inizio del 2027. «È una scelta che abbiamo maturato dopo anni in cui Roma Capitale ha realizzato interventi sulla rete stradale per circa un miliardo di euro», ha dichiarato Gualtieri, rivendicando il rafforzamento delle competenze pubbliche interne.

Il cronoprogramma da gennaio su ponti, gallerie, marciapiedi e aree scolastiche

Operativa da settembre, Risorse per Roma ha già avviato un primo lotto di riqualificazione su circa 40 chilometri di strade distribuiti nei 15 Municipi.

A partire da gennaio i lavori proseguiranno progressivamente sulle carreggiate più deteriorate, concentrandosi prevalentemente in fascia notturna per limitare l’impatto sulla mobilità quotidiana, affiancati da interventi su ponti, viadotti e gallerie.

Sul fronte della sicurezza stradale sono inoltre in partenza oltre 100 cantieri sui marciapiedi e 195 attraversamenti pedonali rialzati, progettati con priorità per le zone prossime a scuole e servizi pubblici. «Abbiamo costruito le condizioni per avere una città sempre più sicura, accessibile e soprattutto curata», ha commentato Segnalini, mentre Stampete ha richiamato il raccordo costante con i Municipi e Bellini ha assicurato il completamento delle selezioni per portare a regime l’organico.

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