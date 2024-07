Gualtieri vs. Fratelli d’Italia: la pace è finita, la Capitale scivola verso lo scontro aperto

All’inizio del suo mandato, Roberto Gualtieri, l’ex ministro ed ex eurodeputato del PD, non aveva trovato grandi ostacoli in Fratelli d’Italia. Tuttavia, oggi, a pochi passi dal voto in aula per l’assestamento di bilancio, sembra che la pace sia un ricordo lontano.

C’era una volta un salvataggio da 100 milioni di euro, che aveva permesso a Gualtieri di sanare le perdite di Imu e Tasi e di evitare un bilancio 2023 all’insegna delle lacrime e del sangue.

C’era una volta la generosità di Giorgia Meloni, che aveva concesso fondi extra per la Metro C: 2,2 miliardi di euro, ben 900 milioni in più del previsto.

E c’era una volta anche la nomina di Gualtieri a commissario per le metropolitane, il Giubileo 2025 e la gestione dei rifiuti. Ma ora, quel clima di collaborazione è stato spazzato via.

Dopo più di due anni di relativa tranquillità, le tensioni sono esplose. Fratelli d’Italia, che in passato aveva mantenuto un basso profilo, ha avviato una dura campagna di opposizione.

La recente discussione sull’assestamento di bilancio è diventata un campo di battaglia, con FdI che ha lanciato quasi 2.000 ordini del giorno ed emendamenti, un vero e proprio assalto che ha messo a dura prova la maggioranza.

Le accuse di ostruzionismo rivolte al centrodestra non sono state ben accolte. In risposta, i membri di FdI hanno promesso battaglia, dichiarando con orgoglio di essere l’unica vera opposizione alla “politica scellerata” del PD.

Frasi dure e critiche al vetriolo sono arrivate dai vertici di Fratelli d’Italia, con alcuni esponenti che hanno persino auspicato la rimozione del sindaco. Laura Corrotti, consigliere regionale, ha messo nel mirino Gualtieri per i ritardi nei cantieri del Giubileo.

In Campidoglio, le tensioni sono palpabili. La presidente dell’aula Svetlana Celli ha dovuto affrontare una maratona di votazioni, con un voto “a batteria” che ha visto migliaia di ordini del giorno bocciati e tentativi di ostruzionismo aggirati, anche a costo di una nottata in bianco.

Gualtieri, da parte sua, ha alzato la voce, criticando aspramente il governo Meloni per i presunti tagli ai fondi destinati a Roma, che secondo lui minacciano i servizi essenziali.

Le sue accuse hanno preso piede nei media, con il sindaco che non perde occasione per richiedere maggiori risorse e poteri per gestire una città alle prese con sfide crescenti, dalla sicurezza alle infrastrutture.

Insomma, dopo un lungo periodo di quiete, il clima tra Fratelli d’Italia e PD è diventato incandescente. E la capitale, tra polemiche e battaglie politiche, si prepara a un autunno rovente.

