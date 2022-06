Guardie per l’Ambiente Odv Gpa Roma “Per una estate serena 2022”

Fondamentale per la prevenzione è la collaborazione di cittadini e volontari per la segnalazione di fiamme o anche solo del fumo non pensare che l’abbiano già fatto. Così il Gruppo Operativo Guardie per l’Ambiente Odv Gpa Roma, ha dato avvio alla campagna di sensibilizzazione annuale “Per una estate serena 2022” invitando a compiere le seguenti azioni e buone pratiche.

Chiama per dare l’allarme: 800.854 854 Protezione Civile Roma Capitale – 803.555 Protezione Civile Regione Lazio

Buone pratiche

Quando c’è vento non bruciare mai residui vegetali; se fai un picnic, accendi il fuoco solo nelle aree appositamente attrezzate

Rispetta il divieto assoluto di accensione di qualsiasi fuoco e di qualsiasi strumento che produca fiamme, scintille o braci, come ad esempio i barbecue o i fornelli a gas

Non abbandonare i rifiuti nel bosco

Non gettare mozziconi di sigaretta dall’auto

Ricorda che è vietato accendere fuochi di legna o residui vegetali; è proibita la pulizia dei pascoli e dei terreni mediante abbruciamento delle stoppie e sono vietati gli abbruciamenti controllati di materiale vegetale

Ci vedrete spesso come ogni anno con il nostro mezzo di servizio un kangoo rosso in V municipio in osservazione.

È operativo dal 15 giugno al 30 settembre il servizio di addetti alla vigilanza e avvistamento incendio boschivo

Info segreteria: inviare il prorio nominativo per essere ricontattati per un incontro:

gpagruppopcroma@gmail.com