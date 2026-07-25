Guasto tecnico sulla Metromare: linea paralizzata tra Roma e Ostia

Sabato di passione per pendolari e romani di ritorno dalle spiagge del litorale. Intorno alle 16:30 di oggi, sabato 25 luglio 2026, secondo quanto si apprende, un guasto tecnico ha improvvisamente paralizzato la linea ferroviaria Metromare (ex Roma-Lido), provocando l’interruzione della circolazione dei treni.

L’inconveniente ha bloccato i collegamenti su entrambe le direzioni di marcia, lasciando centinaia di passeggeri bloccati in attesa lungo le banchine delle stazioni.

Banchine piene e navette sostitutive

Il blocco improvviso ha generato forti disagi, esacerbati dal notevole afflusso di utenti tipico dei pomeriggi del fine settimana estivo.

Per arginare le criticità e consentire agli utenti di completare lo spostamento, l’azienda di gestione ha attivato un servizio di bus navetta sostitutivi, impiegati per coprire le tratte interrotte nelle more della ripresa del traffico ferroviario.

Tecnici al lavoro

Squadre di tecnici specializzati sono giunte sui punti critici della rete per individuare la natura del guasto e procedere con gli interventi di ripristino.

Il personale della linea sta costantemente monitorando l’evolversi della situazione e l’afflusso dei passeggeri ai bus per limitare al minimo i tempi di attesa e garantire il graduale ritorno alla normalità.

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