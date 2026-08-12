Guidonia, caso di West Nile a Villanova: scatta il piano di disinfestazione

Allarme sanitario a Guidonia Montecelio dopo la conferma di un caso di West Nile Virus. A comunicarlo è stato oggi il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 5, che ha accertato l’infezione in un residente della frazione di Villanova.

Il paziente è attualmente ricoverato all’ospedale di Tivoli. La conferma ha fatto immediatamente scattare i protocolli sanitari previsti per questo tipo di segnalazioni, con l’obiettivo di contenere il rischio di ulteriore diffusione del virus.

Disinfestazione contro le zanzare

L’amministrazione comunale si è attivata insieme alle autorità sanitarie per rafforzare le operazioni di prevenzione sul territorio.

Al centro degli interventi c’è il contrasto alle zanzare, principali vettori della West Nile, attraverso un potenziamento delle attività di disinfestazione nelle aree interessate.

Il caso confermato a Villanova ha quindi fatto scattare una risposta immediata sul territorio, mentre proseguono gli accertamenti sanitari e le attività di monitoraggio previste dai protocolli.

La presenza del virus viene infatti monitorata con particolare attenzione durante la stagione estiva, quando la maggiore presenza delle zanzare può favorirne la circolazione.

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