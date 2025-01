“Hai dei bellissimi capelli”: il viaggio su un autobus di una quindicenne diventa un incubo

Era una giornata come tante altre. Una quindicenne, zaino in spalla, stava andando verso il centro sportivo dove si allena ogni settimana. Ma quel viaggio in autobus è stato diverso dagli altri.

Un incontro casuale con uno sconosciuto ha trasformato un pomeriggio qualunque in una vicenda inquietante, fatta di paura, molestie e coraggio.

L’uomo, un 31enne dall’aspetto ordinario, si è seduto accanto a lei. Inizialmente, le sue parole potevano sembrare un semplice tentativo di fare conversazione.

“Hai dei bellissimi capelli”, avrebbe sussurrato. Ma in pochi minuti, quel complimento si è trasformato in qualcosa di ben più inquietante.

Dalla lusinga all’incubo: la ragazza cerca di fuggire

Dopo i complimenti, il trentunenne ha iniziato a invadere il suo spazio personale. Le ha preso la mano, le ha baciato le guance e ha accarezzato i suoi capelli. La ragazza, visibilmente a disagio, ha cercato di allontanarsi.

Ha preso il cellulare per chiedere aiuto, ma lui le ha strappato il telefono di mano e ha fatto uno squillo al proprio numero. La ragazza spaventata, ha deciso di scendere alla fermata successiva, sperando che tutto finisse lì. Ma l’uomo l’ha seguita.

Pedinata fino in palestra: l’intervento dell’allenatore

La giovane è arrivata trafelata alla palestra, cercando rifugio tra i volti familiari dei suoi compagni e del suo allenatore. Ma lo sconosciuto non si è fermato. Ha varcato la soglia del centro sportivo, insistendo per avvicinarsi a lei.

In quel momento, ha cercato di baciarla sulle labbra. La ragazza, con un gesto di forza e determinazione, si è divincolata e ha trovato riparo tra le braccia del suo allenatore.

È stato lui a bloccare l’uomo e a mettere in sicurezza la giovane, mentre veniva allertata la polizia.

Indagini e un inquietante passato

Le indagini sono partite subito. La denuncia della giovane è stata precisa e dettagliata.

Gli agenti del Commissariato Prati hanno raccolto prove e testimonianze, scoprendo un particolare preoccupante: il 31enne aveva già precedenti per molestie ai danni di un’altra ragazza.

Non era un caso isolato, ma il comportamento di un predatore seriale. Nei giorni successivi, l’uomo ha continuato a tormentare la giovane, inviandole messaggi e foto inquietanti.

Il blitz della polizia e l’arresto a Regina Coeli

Con le prove raccolte, la Procura di Roma ha chiesto l’arresto immediato. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli agenti si sono mossi in fretta e hanno arrestato l’uomo, che ora si trova nella casa circondariale di Regina Coeli con l’accusa di violenza sessuale aggravata e stalking.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.