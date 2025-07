“Hai una sigaretta?” Al rifiuto, lo sgozza con un taglierino

Un normale pomeriggio nel cuore della Capitale si è trasformato in un incubo per un portiere di condominio di via Nazionale, aggredito brutalmente da un giovane sconosciuto per un semplice “no”. La richiesta? Una sigaretta. Il rifiuto, però, ha scatenato una reazione folle e violenta: un colpo secco al collo con un taglierino. Pochi centimetri più in là, e si sarebbe potuto parlare di tragedia.

Il protagonista della vicenda, suo malgrado, è un 48enne romano, da anni al servizio degli inquilini di uno stabile della zona. Intorno all’ora di pranzo, mentre svolgeva le sue mansioni, è stato avvicinato da un ragazzo che, con tono insistente, ha chiesto una “bionda”. Un gesto abituale, una scena quasi quotidiana. Ma quando l’uomo ha spiegato di non averne, l’altro ha reagito con una furia cieca.

Un taglierino, tirato fuori all’improvviso, ha colpito il portiere alla gola, a pochi millimetri dalla giugulare destra. Nonostante il dolore e il sangue, l’uomo ha avuto la lucidità e il sangue freddo di allertare il 112.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono precipitati sul posto, mentre l’ambulanza trasportava il ferito in ospedale. La prognosi è di otto giorni, ma i medici non hanno dubbi: la ferita, se solo fosse stata più profonda o in un’altra posizione, avrebbe potuto essere letale.

Nel frattempo, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e alle descrizioni raccolte, i militari si sono messi sulle tracce dell’aggressore. Pochi minuti dopo, è stato individuato e fermato nei pressi di Villa Peretti.

Si tratta di un 24enne di origini marocchine, senza fissa dimora e con precedenti. Con sé aveva ancora il taglierino insanguinato e anche un tagliaunghie. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati.

L’accusa è pesante: tentato omicidio. Il giovane è stato accompagnato a Regina Coeli, dove resterà in custodia cautelare in attesa del processo. Il tribunale di Roma ha convalidato il fermo, riconoscendo la gravità dell’episodio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.