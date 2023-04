Ho regalato profumo di un Lillà a due signore

Come si fa? Come si fa a passare a poca distanza da un Lillà fiorito e non soffermarsi anche un attimo ad osservarlo, ad ammirarlo? Ieri mattina mi sono recato a passeggio nel comprensorio della Cervelletta, che fa parte della riserva naturale dell’Aniene, e sono andato dritto a sentire il profumo dei fiori dell’unico Lillà che vi cresce.

C’ero io e c’era una vanessa, entrambi attirati dal profumo dell’arbusto fiorito. La farfalla in realtà c’era per succhiare il nettare, e per questo volava da un fiore all’altro. Non essendo una farfalla e neppure un’ape, io c’ero solo per ammirare la bellezza delle pannocchie, accarezzarle, e sentirne il profumo.

Ma come si fa, mi chiedevo, a passare accanto ai papaveri e non badare ai papaveri, ad un Lillà in fiore e non accorgersi del Lillà in fiore? E così, temendo che l’arbusto ci restasse male per non essere osservato ed ammirato, come potrebbe restarci male una persona bellissima e vanitosa nel costatare di non attirare l’attenzione di chi le passa davanti, non ho potuto fare a meno di segnalare l’arbusto a due signore che passavano e stavano proseguendo, senza accorgersi della meraviglia a poca distanza. “C’è un Lillà. Andate a sentire il profumo dei fiori”. Mi hanno ringraziato, le due signore, madre e figlia credo, augurandomi una buona giornata. E poi, poiché procedevo piano davanti a loro, giacché mi fermo spesso ad osservare la vegetazione intorno a me, raggiungendomi e sorpassandomi, le due signore mi hanno salutato e ringraziato di nuovo.

Ed è giusto, giacché avevo fatto loro un bel regalo: il profumo dei fiori del Lillà, cui non avevano badato. A ben riflettere, però: come mai ad alcune persone non sfugge un piccolo fiore nascosto tra l’erba e ad altri sfugge un grande arbusto dai bellissimi fiori? Saranno i fiori e le piante a chiamare alcune persone ed altre no, a far sentire la loro voce segreta ad alcuni sì e ad altri no?

Syringa vulgaris è il nome scientifico del Lillà. Non tutti i Lillà hanno fiori viola. Alcuni hanno fiori rosa, altri fiori bianchi. E il significato cambia secondo il colore.

Dimenticavo: se osservate attentamente la foto del Lillà che sono andato a trovare questa mattina, in basso a sinistra vedrete la vanessa su un fiore.

Renato Pierri