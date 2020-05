Hype Zulu torna con il brano “Come no”

Arriva in radio dal 22 maggio e sarà disponibile sulle piattaforme e negli store digitali dalla mezzanotte del 23, “COME NO” il nuovo singolo di HYPE ZULU (Maqueta Records/Artist First), che parla della mancanza di fiducia che può inizialmente esserci quando conosci una ragazza o un ragazzo, quando inizi una relazione che ancor prima di iniziare ti dà da pensare e a volte può farti soffrire, ma nel brano si affronta il tema con leggerezza, nell’immaginario collettivo dell’estate, quindi del divertimento, della spensieratezza, immaginandosi a ballare come si faceva negli anni 80 nelle balere.

“COME NO” è quindi un brano estivo, non solo per l’atmosfera, ma perché questo nuovo “Pop” che sta unendo la Trap all’Indie, a cui l’artista ha voluto aggiungere anche un pizzico di stile anni ’80, ponendo così la sua cifra stilistica.

”Come No è il mio terzo singolo – dichiara Hype Zulu – e con questo brano mi affaccio ad un nuovo stile che sto cercando di sperimentare su me stesso. Siamo apparentemente nel mondo Trap, ma ben lontani da quegli usi e costumi e con delle vaghe influenze indie, ma solo dal punto di vista narrativo. C’è stato un lavoro di contaminazione molto particolare anche nei suoni e nelle riverberazioni.

Ho voluto una linea melodica ben definita, con delle back vox e dei cori, fatti insieme ad Elizabeth Anav, che potessero valorizzare e colorare la mia parte vocale. Sono stato ispirato da una bozza di produzione di ThaiBeats trovata online e con la collaborazione del mio produttore artistico Fernando Alba e del fonico Francesco Trecapelli, abbiamo fatto una selezione degli strumenti tratti dal beat, risuonato e riarrangiato alcune parti. È stato un lavoro lungo, ma ne è valsa la pena”.

Hype Zulu, pseudonimo di Leoluca Zarfati, è un cantautore italiano. Nasce a Roma nel 1998 e compie i primi passi nella musica partendo dal coro delle voci bianche presso l’accademia di Santa Cecilia. Dopo qualche anno di esplorazione nel mondo Pop, Rap, Trap, inizia a scrivere le sue prime canzoni pubblicandole con il nome d’arte Hype Zulu. I brani ed i videoclip riscuotono un discreto interesse dagli amanti del genere ed iniziano così anche le prime collaborazioni con artisti già affermati della scena Rap e Trap.

La produzione del primo singolo 2020 dal titolo “Novantotto – chiudi gli occhi” è affidata a Fernando Alba, che lo incide con Seby Burgio al pianoforte e Matteo di Francesco alla batteria, Mix e Master Francesco Trecapelli, con un Videoclip molto forte e toccante per le argomentazioni trattate. Hype Zulu ha successivamente rilasciato, sempre con Maqueta Records, “Giorno X” che ha riscosso un grande successo nel mondo social, specialmente Tik Tok, infatti, ha trovato gradimento fra i Tik-Toker più famosi che hanno condiviso e postato il pezzo abbinandolo a diverse performance, facendolo diventare virale. Mentre in questi giorni esce il nuovo singolo Hype Zulu continua a lavorare al suo primo album.