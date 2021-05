Cari entusiasti degli scudetti, cari noVax, cari sanitari non vaccinati, cari Italiani che ritenete una sciocchezza lavarsi le mani spesso / mettere la mascherina /mantenere il distanziamento, cari contemporanei che non evitate gli assembramenti e lo stare tutti insieme, a meno che non sia fortemente necessario, cari amici e non ma tutti incoscienti di quanto sia preziosa la vita, cari addormentati che negate l’esistenza dei virus, cari tutti, vogliamo fermarci 30 secondi e meditare, magari pregando, per i

121.738 morti

uccisi anche dalla nostra stupidità criminale?

Chiediamo perdono e speriamo che questa esperienza terribile ci faccia migliori e piu’ solidali.

Grazie