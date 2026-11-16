Cinquant’anni di storia del trasporto pubblico laziale raccontati attraverso i dati di bilancio, il rilancio delle ferrovie ex concesse e il rinnovo della flotta. Al nodo di scambio di Ponte Mammolo il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera e il presidente di Cotral Manolo Cipolla hanno celebrato il mezzo secolo dell’azienda, fondata il 6 novembre 1976 come A.CO.TRA.L. e oggi principale operatore extraurbano d’Italia con 376 comuni collegati da oltre 8.000 corse quotidiane.

Forti di un utile netto di 11,92 milioni registrato nel 2025, i vertici hanno illustrato un piano da 65,48 milioni di euro suddiviso in 17 interventi tra depositi green, hub intermodali (già ultimati Monterotondo, Minturno, Valentano, Rieti e il restyling della sala d’attesa di Ponte Mammolo) e la nuova sede centrale di via Alimena, mentre sul fronte dei mezzi i 282 nuovi autobus immessi negli ultimi tre anni saliranno a 338 nel 2027 con l’arrivo di minibus, 42 bipiano e 15 bus elettrici.

Dalla cura per la Metromare alle body cam contro le aggressioni

Particolare rilievo è stato dato al risanamento della ferrovia Metromare, passata dai 4 treni del 2023 agli attuali 12 convogli in esercizio: la regolarità nei primi nove mesi del 2026 raggiunge il 99% con soppressioni calate del 95% (18 tra gennaio e agosto rispetto alle 389 del 2025 e nessuna tra luglio e settembre) e una frequenza portata a un treno ogni 15 minuti dal lunedì al sabato, affiancata dalle revisioni sui convogli della Roma-Viterbo e dalla manutenzione diretta h24. Sul versante lavorativo, l’organico di 3.206 dipendenti beneficia del Piano del fabbisogno 2026 con 230 interventi tra assunzioni e stabilizzazioni e di un accordo sindacale che redistribuisce agli autisti fino a 4mila euro di utili.

Tra le novità per l’utenza spiccano infine il contrasto all’evasione (139mila euro recuperati in tre mesi sulla Metromare e cartelle esattoriali per 6 milioni attesi), le body cam che in due anni hanno dimezzato le aggressioni ai controllori, i biglietti acquistabili via WhatsApp e i 50 podcast “Storie in corriera” su Loquis. «Continueremo su questa strada, con la Regione Lazio al nostro fianco, per un trasporto pubblico sempre più vicino ai territori», dichiara Cipolla.

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