I.C.S. Salacone, il Comune di Roma dorme, ma Genitori, Studenti e Docenti, NO

Il V municipio che non interviene, la data dell’apertura per l’inizio dell’anno Scolastico 2020/2021 ormai alle porte e una scuola diventata quasi impresentabile per la mancanza di quelle manutenzioni indispensabili e purtroppo richieste invano, il tutto è stato ritenuto inaccettabile sia dal corpo Docente che dai genitori.

Tanto inaccettabile che è bastato annunciare il progetto “facciamo da soli” per mobilitare praticamente tutti. Assistere a Docenti e Genitori, stuccare, scartavetrare e pitturare con una maestria da far invidia a tinteggiatori professionisti non è cosa da tutti i giorni.

Ma non solo all’interno dell’istituto intitolato a Simonetta Salacone storica insegnante legata al territorio che ha lottato come pochi per una scuola sempre più aperta ed inclusiva … Infatti, sotto il sole cocente di questi giorni, ecco altri Genitori e Docenti trasformarsi in Falegnami per ripristinare arredi in legno e giardinieri per curare gli spazi verdi, eliminare aghi di pino, modellare arbusti e siepi.

Importante anche il ruolo, portato avanti quasi fosse un gioco da giovanissimi volontari che, armati di guanti e di un semplice raschietto, hanno eliminato tutte le erbe infestanti. Decine i sacchi di rifiuti raccolti e dovranno essere rimossi dall’Ama con celerità.

Da quello che abbiamo potuto osservare anche dalle decine di foto, la prima battaglia, grazie al piccolo esercito di volontari costituito come detto da Docenti, Genitori e Studenti è praticamente vinta e la scuola potrà riaprire alla data prevista.

Ovviamente quanto fatto ha una doppia funzione e mentre la prima è stata brillantemente risolta attraverso questa partecipata iniziativa, per la seconda sta al Municipio e al Comune di Roma reperire i fondi necessari per programmare un robusto intervento di manutenzione straordinaria ad un edificio ormai cinquantenne.

Non sarebbe poi male se la Sindaca Virginia Raggi molto sensibile ai PRIMA e DOPO facesse una visita in questo Istituto.