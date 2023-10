I.C. Tullio De Mauro, genitori al lavoro per renderlo più bello 

Riprendono gli interventi di piccola manutenzione e abbellimento dell’istituto Tullio De Mauro. Grazie al lungimirante supporto della Dirigente Scolastica Patrizia Tozi e della responsabile di plesso a Calvino Nadia Amarisse, i volontari dell’associazione I nostri figli al centro della sQuola hanno portato avanti una due giorni di intense attività. Circa 20 genitori hanno effettuato pulizie straordinarie dei bagni e delle aule, sistemato aree esterna rimuovendo sterpaglie ma soprattutto dato un tocco di colore e fantasia ai bagni rappresentando coloratissimi personaggi, da Star Wars a Mandalorian, che danno il benvenuto ai bambini quando chiudono le porte dei bagni.

“Ogni anno la nostra Dirigente Scolastica ci offre la possibilità di sistemare alcune piccole cose all’interno del Plesso Calvino che piano piano sta diventando sempre più bello. La presenza come membro del Consiglio di Istituto ci permette di essere sempre più vigili e operativi”, dichiara Gianluca Micco, responsabile manutenzione per il Plesso Calvino e membro del Consiglio di Istituto. “Al Plesso Santi insegnanti e rappresentanti di classe ci segnalano gli interventi da fare. Il mio ruolo e di coordinare gli interventi e far partecipare quante più persone possibile. Il plesso sta diventando sempre più colorato e bello”, dichiara Danilo Federici, responsabile della manutenzione del plesso Santi e membro del Consiglio di Istituto per l’associazione. Nella giornata di sabato poi, piccoli artisti crescono, essendo riprese le attività Art Revolution Junior promosse ed organizzate dalle mamme artiste dell’associazione che trasmettono ai più piccoli l’interesse e l’amore per l’arte un sabato al mese all’istituto Tullio De Mauro. Mentre le mamme-artiste decoravano i bagni, piccoli artisti imparavano a dipingere. “La bellezza salverà il mondo”.