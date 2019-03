Sono veramente interessanti i due incontri di aprile 2019 alla Biblioteca Quarticciolo in via Castellaneta 10 (Tel. 0645460701

Il 10 aprile alle 17,30 la dott.ssa Anna Parisi, laureata in fisica ed esperta di divulgazione scientifica, parlerà della Teoria della relatività.

La teoria della relatività fu formulata all’inizio del XX secolo a opera di Albert Einstein. Lo scopo originario era di risolvere alcuni aspetti anomali delle leggi fisiche nei sistemi in moto relativo, ma i diversi e vari sviluppi assunti nel seguito hanno condotto alla definizione principi completamente estranei alla fisica classica, come l’equivalenza tra massa ed energia, tra spazio e tempo, tra i concetti di gravitazione e accele-razione, tutti presupposti essenziali per lo sviluppo della fisica moderna.

“L’iniziativa è parte del programma di EUREKA! Roma 2019 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale”.

Anna Parisi è laureata in Fisica (1986) con tesi presso il CERN di Ginevra. Fino al 1996 ha lavorato per il Centro Europeo di Calcolo Tecnico e Scientifico dell’IBM. Nel 1996 ha aperto una casa editrice per ragazzi dove ha lavorato fino al 2005. Oggi si occupa di comunicazione della scienza.

Il 12 aprile alle 18,00 il noto attore, sceneggiatore e produttore Marco Bonini (Noi e la Giulia, Smetto quando voglio, Il Paradiso delle signore, la dottoressa Gio, ) presenta il suo primo romanzo ‘Se ami qualcuno dillo’, Longanesi, 2019.

Dialogherà con l’autore la scrittrice Livia Frigiotti , letture a cura dell’attrice Elda Alvigini ( I Cesaroni).

P. M.