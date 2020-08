I lavori di somma urgenza per la Cervelletta diventano ordinari

In un post Facebook del mese di febbraio scorso la presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale Eleonora Guadagno, dopo la diffida Ministero dei Beni Culturali al Campidoglio, annunciava l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza della torre medievale e del casale della Cervelletta per il mese di marzo 2020. Si spingeva anche a descrivere il progetto esecutivo che avrebbe previsto la cerchiatura della torre, la rimozione della vegetazione infestante, l’installazione di una nuova copertura temporanea e tutti gli interventi necessari. Siamo arrivati alla fine di agosto e dei lavori previsti non c’è alcuna traccia.

Che cosa è accaduto nel frattempo? Difficile dirlo con certezza ma da quanto è emerso nell’ultima commissione Cultura è che nonostante le dichiarazioni precedenti, il responsabile assegnatario del procedimento non avrebbe voluto assumere il provvedimento di somma urgenza per i lavori sulla torre e sul casale ma avrebbe preferito seguire lo schema canonico e cioè gara a metà settembre che prevede almeno 50 soggetti interessati ; 20 gg per la gara e altri 20 per la cernita (minimo) 30 gg per ricorsi possibili .. e così arriviamo a Natale e di certo bisognerà aspettare un’altra primavera per mettere in opera il cantiere! Sempre che la Torre regga ad un nuovo inverno e agli episodi estremi a cui ormai siamo abituati. L’ennesima storia di ordinaria fol… burocrazia da parte dei dirigenti di Roma Capitale. C’è il forte sospetto che si stia ritardando l’assegnazione dei lavori per lasciare la patata bollente alla prossima amministrazione che gestirà Roma.

Di certo chi non ha voluto applicare il provvedimento di somma urgenza si è assunto una bella responsabilità e dovrà rispondere davanti alla legge se ci saranno danneggiamenti alla struttura storica che rappresenta l’emblema di questo territorio.

Antonio Barcella