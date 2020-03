I Municipio: annullamento e sospensione di eventi

“A seguito delle recenti disposizioni governative contenute nel Dpcm del 04/03/2020 relative alle misure di contenimento del COVID-19, la presidente del I Municipio comunica che saranno sospesi alcuni eventi organizzati dal Municipio Roma I Centro fino al 15 marzo 2020.

“Pertanto, è da ritenersi sospesa la Settimana Francese, che avrebbe dovuto svolgersi da 09 al 16 marzo 2020, in ambienti non adatti a mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone. Ne siamo molto dispiaciuti, ma riteniamo che la salute di noi tutti debba essere tutelata nel miglior modo possibile e in questo momento di grande sfida e impegno per il Paese dobbiamo impegnarci tutti a rispettare le misure necessarie.

“É altresì rinviato a data da destinarsi Viva Vittoria, evento previsto per la mattina dell’8 marzo, alle ore 11.00 in via di Ripetta. Troveremo quanto prima una nuova data.

“Nell’ambito della “tre giorni” dedicata a Corrispondenza, il progetto artistico promosso dal Municipio Roma I Centro da un’idea di Simona Sarti, confermiamo l’inaugurazione della mostra “Corrispondenza” presso l’Arte Borgo Gallery, in Borgo Pio 25, il 6 marzo alle ore 18.00, con ingresso contingentato ai locali di esposizione. La mostra sarà visitabile fino al giorno 8 marzo, con orario 11-18.00 e ingresso contingentato.

“Per quanto riguarda la conferenza sul tema “Cultura sostantivo femminile”, prevista per il 7 marzo alle ore 11 sempre presso l’Arte Borgo Gallery, riteniamo prudente annullarla, non potendo garantire una adeguata distribuzione delle persone nei locali della Galleria.

“Annullata anche la dimostrazione di TaiChi prevista l’8 marzo alle ore 16.30 e il reading”.