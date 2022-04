I profughi potrebbero ripopolare i nostri borghi d’Italia spopolati 

Siamo al confine tra la Campania e il Lazio. Ci sono due paesi uniti fisicamente, c’è però una curva, con alcune case che, a seconda di come sono distribuite le stanze, ti fanno mangiare a Castelforte e dormire a Santi Cosma e Damiano o viceversa, che fa da confine tra il comune di Castelforte e il comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina nella regione Lazio.

Ci troviamo alle pendici orientali dei Monti Aurunci. Castelforte conta circa 5000 abitanti, Santi Cosma e Damiano circa 7000. Le storie di Santi Cosma e Damiano e di Castelforte sono colleegate, ma tra la gente dei due comuni, soprattutto in passato, c’è stato un complesso rapporto di fratellanza e ostilità legata a questioni territoriali. Documenti storici del 1623 affermano l’indipendenza dei Casali (Santi Cosma e Damiano) dalla confinante “università” di Castelforte, attestando che già a quell’epoca esistevano contenziosi territoriali tra le due località.

Nel 1820 il re di Napoli, Ferdinando IV di Borbone concesse l’autonomia comunale tra Castelforte e Santi Cosma e Damiano, ma nel 1928, per volere del governo Mussolini, i comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano furono riuniti, ma si distaccarono definitivamente nel 1947.

I due centri storici sono praticamente attaccati, i municipi distanti sì e no 700 metri l’uno dall’altro. C’è stato un referendum nel 1996, che ha visto prevalere il fronte del Sì (unificare i comuni) con il 67 per cento dei voti complessivi. Ma, scorporando i dati, si è scoperto che nel paese di Santi Cosma e Damiano il fronte del No (tenere divisi i comuni) aveva vinto, sebbene con una manciata di voti.

Era la prima volta che la Regione Lazio doveva procedere a una fusione complicata. Gli amministratori di Santi Cosma e Damiano che incassavano ogni anno quasi un miliardo e mezzo (vecchie lire) di tasse locali e vorrebbero continuare a gestire da soli il porto fluviale sul Garigliano non la vedono esattamente come i loro colleghi di Castelforte, interessati ai finanziamenti statali che arriverebbero in caso di fusione per lanciare il loro progetto delle terme di Suio, sfruttando la zona anche dal punto di vista turistico. Poi ci sono quelli che credono di ottenere dalla fusione delle due attuali casermette dei carabinieri più protezione dai tentacoli della camorra.

I Comuni sono rimasti divisi e ognuno si è tenuto le proprie piccole frazioni. Santi Cosma e Damiano: Grunuovo, San Lorenzo, Ventosa . Castelforte: Suio.

Questa la storia e la geografia di due borghi d’Italia, uguali a tantissimi altri paesi spopolati. Case abbandonate o disabitate da anni, tantissime persone anziane e pochissimi giovani perché non c’è lavoro.

Una riflessione l’ho fatta dopo aver letto un piccolo editoriale sul “Corriere della Sera” del 23 aprile 2022. Lo riporto, qui di seguito, integralmente:

“I profughi potrebbero ripopolare i nostri borghi. Le guerre e le crisi rappresentano, sì, un grosso problema. Ma è anche vero che possono risultare utili a stimolare idee originali. Il dramma dei poveri profughi ucraini è sotto gli occhi di tutti. In Italia, dovrebbero esserne arrivati circa 70.000.

Da tempo si parla dei nostri borghi, grande risorsa del Paese, ma in molti casi in via di spopolamento, a causa di molti fattori, analizzati anche da chi scrive. Il Governo se ne è accorto, e sta provando ad affrontare il problema.

Allora provo a lanciare un’idea: perché non pensare di destinare un po’ di profughi nei piccoli paesi interni semi vuoti?

Mi si dirà che le case sovente non risultano abitabili. Certo. Ma visto che son previste risorse per favorire la rinascita dei borghi, perché non pensare a programmi di recupero, anche urbanistico, di alcune realtà? Ai quali programmi potrebbero partecipare anche i profughi medesimi. Che so, magari attivandosi come muratori per 60 giorni, contribuendo così a ricostruire una casetta dove poi alloggiare gratis per due anni.

I piccoli centri potrebbero così accogliere un po’ di persone desiderose di vivere e di far bene, dopo i drammi legati all’esilio. Esistono problemi da risolvere, come far la spesa e riscaldare casa. Ma considerato che per accogliere 70 mila profughi comunque sono necessarie moltissime risorse, credo che esistano le basi per portare questa idea su qualche tavolo decisionale e per farla diventare realtà “.

L’articolo, nella speranza che la sua lettura possa rivelarsi utile e stimolante, lo invierò anche ai due Sindaci dei comuni di Santi Cosma e Damiano e Calstelforte; servirà?