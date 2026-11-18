A Roma, mercoledì 18 novembre, alle ore 19, al Teatro di Villa Lazzaroni (Via Appia Nuova 522 / Via Tommaso Fortifiocca 71) c’è il recital Fragile Essere. Inserita nell’ambito delle attività di promozione culturale del Municipio Roma VII, un’esperienza immersiva e multidisciplinare ispirata al saggio Teoria della fragilità scritto di Roberto Gramiccia con il contributo di Ginevra Amadio.

Il libro rovescia la narrazione dominante che associa la fragilità alla sconfitta e alla debolezza, riscoprendola invece come fondamento dell’esistenza umana e risorsa trasformativa storicamente trainante.

La serata, introdotta dall’Assessore alla Cultura del Municipio VII, Riccardo Sbordoni, sarà aperta dagli interventi esplicativi di Roberto Gramiccia e Ginevra Amadio. A seguire, il pensiero teorico si trasformerà in un percorso drammaturgico guidato dalle voci di Gaia Riposati e Massimo Di Leo, strettamente intrecciato agli interventi musicali dal vivo di Marco Valabrega (violino e viola).

Il dialogo scenico tra parola detta, modulazione vocale, tessitura musicale e suggestioni visive, darà forma a un dispositivo performativo in cui la fragilità viene incarnata, ascoltata e condivisa nello spazio del teatro. Un progetto curato da Gaia Riposati-Urban Experience.

A Roma, nel giardino di Piazza Ragusa, domenica 29 novembre, alle ore 15 c’è il walkabout, con canti e suoni della tradizione Arapaho, In memoria del Massacro di Sand Creek a cura di Healing and Freedom Movement, Urban Experience, Comitato di Quartiere Tuscolano-Villa Fiorelli. aps Villa Fiorelli.

Il 29 novembre 1864 ci fu una delle più gravi stragi di nativi americani, a Sand Creek nel Colorado 700 soldati comandati dal colonnello Chivington torturarono e massacrarono più di 600 indiani Cheyenne e Arapaho, in buona parte donne, anziani e bambini.

Un massacro reso famoso dal film Soldato blu (1970) e dalla canzone Fiume Sand Creek (1981) di Fabrizio De André (l’immagine è The Outlier di Frederic Remington nella copertina dell’album) e che verrà ricordato alla presenza di Donald “Buddy” Hatch, rappresentante della tribù Cheyenne e Arapaho del Sud Oklahoma. Con Buddy ci sarà anche Sibilla Drisaldi (Healing and Freedom Movement) nel testimoniare un impegno per la causa dei nativi americani come l’American Indian Movement di cui fece parte Leonard Peltier, su cui campeggia nel giardino di Piazza Ragusa una epigrafe di bronzo dedicata anche a Cavallo Pazzo.

A Roma, all’Accademia Nazionale di Danza (Largo Arrigo VII 5). nel Teatro Ruskaja, sabato 5 dicembre alle 11.30 viene presentato Il corpo contemporaneo: dal visto al visionario di Piero Tauro. Un progetto su danza contemporanea italiana e teatrodanza, un “catalogo fotografico” (300 pagine formato 30X30 cm. HD) di prossima uscita in occasione della presentazione all’Accademia Nazionale di Danza. Si interverrà in questo contesto (dove si è curato tempo fa un workshop ) con un intervento connesso all’intervento scritto nel libro di cui questo è un estratto:

“(…) a metà degli anni Ottanta emergono le nuove sensibilità coreografiche di Enzo Cosimi, disruptive nella reinvenzione della post modern dance della Armitage; Sosta Palmizi, superando il modello della Carlson in cui si sono formati per inventare un proprio teatrodanza emozionale; Ariella Vidach-AIEP, rielaborando la contact improvisation di Paxton in un corpo a corpo con i nuovi media. Si trattava di “scritture sceniche” che si predisponevano a interpretare l’incertezza dei tempi che allora fu solo presagita. Una nuova sensibilità che ridefiniva i confini dell’espressione tra corpo e spazio pubblico, superando i canoni del teatro e della danza. Un flusso che si liberò poi in tutta Europa generalizzando il potenziale di una mutazione che danza.(…).”

A Roma, all’Auditorium ICBSA (Istituto Centrale dei Beni Sonori Audiovisivi, Via Caetani 32) mercoledì 9 dicembre alle ore 16 c’è il convegno su Performing Media. Dal videoteatro e le scritture del visibile ai geopodcast per la Memoria Rigenerativa a cura di Carlo Infante-Urban Experience e promosso da Ministero della Cultura-Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali.

Performing media è un ambito che non riguarda più solo la sperimentazione dei linguaggi performativi con i nuovi media (dal videoteatro e la radio art all’interaction design) ma la progettazione di eventi e piattaforme cross-media per l’interazione tra le reti e il territorio. Un processo di innovazione sostanziale, culturale e tecnologica, che si è sviluppato dagli anni Ottanta del Novecento con il progetto Scenari dell’Immateriale (ora presente all’ICBSA come fondo di Archivio) a Narni e oggi veleggia con Urban Experience su temi strategici come la Memoria Rigenerativa attuati nel progetto Paesaggi Umani di Roma Plurale appena concluso per Roma Capitale.

Il Videoteatro ha espresso già dai primi anni Ottanta una singolarità italiana che trovò un epicentro dal 1985 al 1990 nell’ambito del festival di Narni POW-Scenari dell’Immateriale. Un progetto che condusse verso quelle Nuove Sensibilità scaturite dall’interazione con le nuove tecnologie elettroniche e poi digitali.

Un focus del convegno sarà la proiezione di Trucco, opera video di Riccardo Caporossi (produzione Pow, Softvideo, Etabeta 10′, 1988) La prima opera elettronica realizzata in Italia con l’elaborazione digitale di un Harry-Paintbox (workstation della Quantel in grado di gestire memoria basandosi su un’architettura ibrida tra RAM e dischi rigidi, il primo sistema di montaggio non lineare) che attuò l’animazione di una particolare “scrittura scenica”: la sequenza disegnata di un’azione, secondo una poetica visionaria che ha caratterizzato per decenni il teatro di ricerca di Remondi-Caporossi.

Un’occasione per intrecciare esperienze diverse (da studiose delle “mediamorfosi performative” come Valentina Valentini e Dalila D’Amico ad autori che ripensano le scritture sceniche come Riccardo Caporossi e NuvolaProject a performing media maker come Roberto De Luca) connesse alle trasformazioni del Performing Media, dalle prime sperimentazioni del videoteatro alle pratiche ibride che portano a terra l’immaterialità nell’interazione con i territori.

Un confronto basato sul principio connettivo dell’interazione “congeniale” con gli stakeholder per cui oltre a esplorare i differenti contesti ci si interrogherà sulle mutazioni in corso tra corpo, media e spazio pubblico.

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