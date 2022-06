I Referendum e la democrazia storta

Siamo andati a votare i 5 referendum proposti; avevamo in famiglia studiato i quesiti, particolari non facili quasi sciocchezze, e siamo andati a mettere le nostre croci.

Alle ore 19 siamo risultati gli elettori nn. 69 e 70 dei 720 iscritti alla nostra sezione. Nel nostro plesso scolastico ci sono 7 sezioni, le medie dei votanti alle 19 anche nelle altre sezioni era del 9/11%, con 40 addetti ai seggi, 8 poliziotti e …tanti schiaffi alla nostra politica, piccola piccola.

Non abbiamo ancora capito che:

1. Gli elettori per andare ai seggi hanno bisogno di forti motivazioni, di idee chiare, di nutrire fiducia verso i candidati o verso i promotori dei referendum, di sentirsi chiamati a esprimere pareri su quesiti semplici e importanti/generali/coinvolgenti, di avere una giornata senza sole.

Nessuna di queste condizioni era soddisfatta e gli italiani sono stufi dei cretini che hanno un’idea della democrazia buffa, ridicola, asservita agli interessi di pochi, guidata dagli intrallazzatori e dai corrotti.

2. I referendum passati hanno avuto esiti molto discutibili, in ogni caso (“Non hanno avuto discenti” come dice acutamente il mio amico Giuseppe), perché, anche nei casi più sentiti, come in quelli per il nucleare, mancava la pari opportunità e l’equità delle informazioni, mancava un rendiconto scientifico degli Enti scientifici preposti, non c’era l’equidistanza politica dei corrotti.

Il Parlamento deve lavorare, deve studiare, deve approfondire temi che i singoli cittadini non hanno elementi, né cultura per sezionarli e analizzarli. E questo è tanto più vero, quanto più i temi proposti sono particolari, del terzo comma del 77° articolo, e riguardano procedure e non argomenti di merito! Ma secondo i nostri politicanti siamo tutti stupidi? Non devono essere loro a fare, emendare, semplificare, invece di chiedere agli elettori il colore della carta igienica preferita?

3.La percentuale dei votanti è abissalmente bassa. Per i referendum di ieri non è un dato politico rilevante.

Ciò che mi preoccupa tanto è che questa bassissima affluenza colpirà anche elezioni amministrative e politiche! Lo scollamento tra cittadini e Palazzi sta diventando incolmabile, la nostra Democrazia invece di essere più diretta possibile, a livelli locali, e molto rappresentativa a livelli centrali, sta diventando Storta, Segmentata, Intrecciata, Facoltativa e Discrezionale!!!

Sapevo queste cose già prima che andassi al seggio stasera.

Sono andato ugualmente, per fare il mio dovere e per avvalermi poi del mio diritto di replicare e di trattare i Responsabili di tutto ciò come fece Carlo Verdone, che interpretava la parte del Lucano che tornava al suo paese dalla Germania, con la sua Alfasud borchiata (inizialmente) in “Bianco Rosso e Verdone”.

Dopo tante disgrazie “italiane” capitategli, riesce a votare finalmente, ma esplode nel parlare per la prima volta in tutto l’episodio, grugnendo:

“Aggi partute da loco ammonte, aggi fatte tante sterazze, m’aite ruvinate la macchna, m’aite fatte passà la voglie de reveni’…Sapite che vi dice? Ma iate a ffan… Embe’.

Buona fortuna