I servizi dell’Ama a Natale e Santo Stefano

Ama, d’intesa con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo per garantire anche a Natale e a Santo Stefano i servizi di igiene urbana sul territorio cittadino.

Lo riferisce in una nota Ama.

Il piano predisposto prevede complessivamente al lavoro tra i giorni di Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre) circa 3.600 addetti tra operatori ecologici, autisti e preposti territoriali. Saranno assicurati servizi di pulizia, spazzamento, raccolta stradale e “porta a porta”. I tecnici “preposti” seguiranno le operazioni sul territorio per monitorare il servizio in tutti e 15 i municipi. Le officine aziendali saranno aperte sia a Natale sia a Santo Stefano per assicurare le attività di manutenzione dei veicoli.

Saranno in funzione anche gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata (scarti alimentari e organici a Maccarese; multi-materiale a Rocca Cencia, via Laurentina e Ponte Malnome). In entrambi i due giorni festivi, inoltre, saranno assicurati 2 turni di lavoro (mattina e sera) presso il TMB Ama di via di Rocca Cencia per il trattamento dei rifiuti indifferenziati.

Regolarmente attivi tutti i consueti presidi di pulizia, spazzamento, svuotamento cestini delle aree del Centro Storico più frequentate da romani e turisti: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Popolo/Corso, Colosseo, Venezia/Campidoglio, ecc. Saranno inoltre rafforzate le operazioni di pulizia presso vie e strade interessate da significativa presenza di cittadini (a esempio aree antistanti parrocchie e basiliche).

I centri di raccolta aziendali osserveranno i seguenti orari:

Martedì 24 dicembre dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18;

Mercoledì 25 dicembre chiusi;

Giovedì 26 dicembre dalle 7 alle 13.

Gli uffici Ta.Ri. saranno aperti al pubblico domani (Vigilia) e rimarranno chiusi solo venerdì 27 dicembre.

I Cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino saranno regolarmente aperti il 25 e 26 dicembre con questi orari: dalle 7.30 alle 18. I Cimiteri suburbani di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) saranno invece aperti mercoledì 25 dicembre dalle 8 alle 13, mentre resteranno chiusi giovedì 26 dicembre per riposo settimanale.

Per eventuali segnalazioni, è a disposizione dei cittadini il Pronto Intervento Ama, attivo 24 ore su 24, ai numeri 0651693339/3340/3341