I The Voltic, la Rock band di Centocelle, esce allo scoperto

I quattro giovani che compongono la Rock band hanno fatto uscire il loro primo inedito chiamato “Wait For You”.

Si sono poi fatti conoscere nelle apparizioni al Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma e al Liceo Levi Civita, nel V Municipio.

All’uscita del pezzo li abbiamo intervistati.

Ciao Ragazzi, oggi siete usciti con il vostro primo pezzo, come ci si sente?

Beh sicuramente fa effetto, sono stati mesi di lavoro intenso per portare il pezzo a conclusione e finalmente ci siamo riusciti

Il Vostro genere principale è il rock, nello specifico in cosa vi vorreste specializzare?

L’idea è di creare un’idea di Rock completamente diversa, sperimentando quello che può essere il nostro sotto genere principale

Di cosa parla la canzone?

Il pezzo è come una storia, due giovani che devono stare lontani per molto tempo, lui non è convinto della relazione e pensa che sia meglio lasciar perdere, solo quando si allontana e non si sentono più capisce quanto era veramente importante per lui, sembra che abbia perso la suo occasione ma non molla, rimane ad aspettare sperando di riprendere ciò` che ha perso

Qualche anticipazione per quest’anno?

Bocca chiusa, però arriveranno novità nei mesi prossimi, per ora ci godiamo Wait For You

Link della Canzone

I The Voltic sono un gruppo rock con sede a Roma. Il progetto è iniziato nel 2019 quando Filippo D’Eramo (Chitarra) e Simone Cucchiarelli (Voce) hanno suonato in vari concerti con altri musicisti. All’inizio del 2022 si uniscono alla band Mattia Compagno (Basso) e Dario Meuti (Tastiera). I The Voltic hanno l’obiettivo di portare un rock sound che manca da tempo.