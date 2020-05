I volontari ripuliscono il Parco Madre Teresa di Calcutta

Municipio Roma V. Oggi 24 maggio 2020 gran bella iniziativa della Libera Assemblea Centocelle con una sessantina di ragazze e ragazzi che hanno finalmente reso fruibile circa 80 per cento del Parco Madre Teresa di Calcutta.

Decine i sacchi di rifiuti raccolti. L’iniziativa segue quella di Piazza Teofrasto. Serve adesso l’opera del Servizio Giardini per la rimozione di rami e ramaglie da mesi e mesi sul terreno.

Al termine c’è stata un’Assemblea dei partecipanti per orgnizzare nuove iniziative in difesa di un ambiente decisamente abbandonato.

Va ricordato anche che la Libera Associazione Centocelle è da tempo in prima linea per la salvaguardia del territorio in ogni suo aspetto. Come dimenticare le manifestazioni a favore della Libreria “Pecora Elettrica”, “Pinsa 155” in via delle Palme e il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini che videro la partecipazione di migliaia di cittadini provenienti anche da altri municipi.

Annunciate altre iniziative nelle prossime settimane.