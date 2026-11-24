Il museo dell’Ara Pacis, fino al 2 maggio 2027, ospiterà la mostra “Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum” che è stata curata da Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco. In esposizione oltre centodieci opere che comprendono una selezione di tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso ed oreficerie antiche.

Come suggerisce il titolo stesso della mostra, tra queste troviamo cinquanta “ritratti del Fayum” che prendono il loro nome da una delle città più antiche dell’Egitto. Si tratta di dipinti funerari d’età romana che venivano realizzati su sottili tavole di legno e collocati direttamente sul volto delle persone defunte, adagiandoli tra le bende della mummia. Oltre alla tempera, un’altra tecnica pittorica utilizzata era quella dell’encausto che impiega una preparazione di cera calda, permettendo di ottenere immagini luminose ed in grado di resistere allo scorrere del tempo.

L’originalità di questi manufatti – di cui se ne conservano poco meno di mille esemplari in tutto il mondo – deriva anche dal fatto che sono legati ad una tradizione di breve durata. La loro produzione, infatti, si concentrò esclusivamente tra il I ed il III secolo d.C per poi andare progressivamente a scemare nel corso del tempo.

In via del tutto eccezionale, l’Egitto ha concesso in prestito gran parte dei ritratti del Fayum che sono attualmente conservati presso le proprie collezioni. Tra questi, assolutamente da non perdere è il cosiddetto “Tondo dei due Fratelli” che rappresenta uno dei più celebri capolavori della pittura antica.

In passato l’opera aveva subito un attacco da parte di insetti xilofagi che avevano scavato una serie di gallerie nel legno, compromettendo la bellezza della tavola. Il dipinto è recentemente ritornato ai suoi antichi splendori grazie ad un accurato lavoro di restauro che è stato condotto in occasione della mostra.

Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare altre celebri opere che provengono da prestigiose istituzioni museali internazionali, tra cui troviamo: il British Museum di Londra, il Louvre di Parigi, il Metropolitan Museum of Art di New York, il Getty Museum di Los Angeles ed il Landesmuseum Württemberg di Stoccarda.

La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria ed organizzata dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’RTI MondoMostre – Civita Mostre e Musei, con la collaborazione di Zètema Progetto Cultura.

Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum

DOVE: museo dell’Ara Pacis – Lungotevere in Augusta (via Tomacelli) /via di Ripetta, 180;

QUANDO: fino al 2 maggio 2027;

ORARI: tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura);

CONTATTI: https://www.arapacis.it/

Mummy Portrait of a Woman; Isidora Master (Romano-Egyptian, active 100 – 125); 81.AP.42

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