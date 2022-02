Domenica 20 Febbraio 2022, ICS Volley Santa Lucia si è scontrata con la seconda in classifica, la Danima Spes Mentana, nel Girone C del Campionato regionale Fipav Lazio.

Un vero derby, anche tra paesi, per la vicinanza geografica tra Santa Lucia (Fonte Nuova) e Mentana.

ICS Volley Santa Lucia si afferma capolista, dopo un’ora e mezza di match, con tre set serratissimi, e un secondo set al cardiopalma che ha visto le due squadre arrivare a giocare oltre il 25esimo punto fino al 29 a 27 per ICS Volley, e una sostituzione in corsa, per un infortunio del nostro Capitano, Noemi Viselli.

Una domenica che dopo lo stop per le restrizioni covid, ha riportato il pubblico al 60% nel palazzetto di Santa Lucia.