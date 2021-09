Idea: un “Comitato di adattamento ai cambiamenti climatici”

Vorrei realizzare nella Capitale un “COMITATO DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI” è l’idea scaturita dopo un confronto con un gruppo di studenti.

E’ quanto dichiara in una nota GIULIANA SALCE, campionessa del mondo di marcia, detentrice di oltre 12 Titoli Italiani assoluti, Responsabile per il Lazio del Movimento

Ecologista Ecoitaliasolidale e candidata per Forza Italia al Campidoglio e al X Municipio.

“Un Comitato di esperti finalizzato ad indicare le buone pratiche per aumentare la resilienza della città ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità”.

“Un coinvolgimento fra Istituzioni e cittadini – prosegue Salce – per ridurre le conseguenze del cambiamento climatico , che comprenda la pianificazione delle manutenzioni degli spazi verdi, la cura degli alberi, delle pinete, ma anche prospettive di una nuova edilizia attenta alle esigenze green, la depurazione delle acquee e la maggiore conservazione del Tevere sia per la navigabilità che per il trasporto fluviale pubblico, boschi verticali, garantire la permeabilità del suolo – dove possibile – con soluzioni per il drenaggio urbano

sostenibile”.

“Un Comitato che possa coinvolgere soprattutto gli esperti del settore, i “Genieri dei cambiamenti climatici”, soggetti che in queste ultime settimane stanno per essere formati presso l’Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Chimica e che ci ricorda uno dei

padri fondatori dell’ambientalismo italiano, il Prof. Ennio La Malfa, fra gli organizzatori del Corso, è la prima risposta concreta a livello europeo messa in campo”.

“Infine occorre una maggiore attenzione -conclude la Salce- proprio per Ostia e la costa romana, per la difesa del mare da ogni tipo di inquinamento, soprattutto dalla plastica, ed uno sviluppo della nautica in modo specifico a vela, sport a valenza ambientalista che coniuga il benessere fisico alla presenza dell’uomo in un patrimonio

straordinario come la realtà marina”.