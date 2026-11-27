Ha un’identità il corpo ritrovato all’interno dell’ex Casa del rugby a Spinaceto, a Roma. Al termine degli accertamenti condotti dagli investigatori del commissariato di zona, è stato stabilito che si tratta di Marco Pellegrino, 43 anni, romano, residente nello stesso quartiere e scomparso dalla propria abitazione il 28 ottobre scorso.

Le ricerche avviate nei giorni scorsi e gli accertamenti medico-legali

Nei giorni precedenti al ritrovamento erano scattate le ricerche dell’uomo, accompagnate dalla descrizione fisica che segnalava alcuni tatuaggi e il pizzetto.

Spetterà ora all’autopsia chiarire le cause del decesso, verificando se il 43enne sia stato aggredito da qualcuno oppure se si sia trattato di un incidente o di una morte naturale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza