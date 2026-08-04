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Il 12 agosto il cielo si oscura anche su Roma: torna l’eclissi totale di Sole, la prima in Europa dal 1999

In Italia il fenomeno sarà solo parziale, ma a Roma coprirà comunque fino a due terzi del disco solare. Ecco dove e come vederlo

Vincenzo Pisani - 4 Agosto 2026

Mercoledì 12 agosto, verso l’ora di cena, il cielo sopra mezza Europa cambierà colore. Non sarà un tramonto qualunque: la Luna si interporrà tra la Terra e il Sole, dando vita alla prima eclissi solare totale a toccare il continente europeo dai tempi dell’ultima, ventisette anni fa.

Il percorso della totalità

Come funziona l’eclissi – foto internet

La striscia d’ombra in cui il Sole scomparirà del tutto è stretta ma lunghissima. L’eclissi sarà totale sopra l’Artico, la Groenlandia, l’Islanda, l’Oceano Atlantico, la Spagna settentrionale e l’estremo nord-est del Portogallo, per un tragitto che comincia nella Siberia nord-orientale, attraversa la calotta glaciale della Groenlandia, sfiora il bordo occidentale dell’Islanda e poi percorre l’intera Spagna da costa a costa, dall’Atlantico al Mediterraneo, con una fascia larga circa 290 chilometri.

Il punto di massima durata si trova al largo dell’Islanda, dove a soli 45 km dalla costa occidentale la totalità durerà 2 minuti e 18 secondi.

Ma è la Spagna la destinazione più comoda per chi parte dall’Italia: l’eclissi totale sarà visibile dalle città di La Coruña, Valencia, Saragozza, Palma e Bilbao, mentre sia Madrid che Barcellona resteranno appena fuori dal percorso della totalità.

Chi punta sull’Islanda deve però mettere in conto il meteo: dal 2000 a oggi, nel sud dell’isola il cielo è stato coperto da nuvole in tre 12 agosto su quattro.

In Italia: parziale, ma tutt’altro che trascurabile

Nella Penisola l’eclissi resterà parziale; nessuna regione italiana rientra nella fascia di totalità ma con percentuali di copertura del disco solare molto più alte di quanto capiti di solito. Il Nord-Ovest sarà l’area più favorita: a Torino il fenomeno inizierà intorno alle 19:27 e raggiungerà il massimo alle 20:21 con un oscuramento del 93,34%, a Milano si arriverà al 92,32% alle 20:20, e percentuali sopra il 90% interesseranno anche Trento, Verona, Venezia e Parma.

Scendendo verso il centro Italia i valori calano ma restano notevoli: Firenze toccherà l’83,44% alle 20:20, mentre ad Ancona si arriverà al 62,78%. A Roma, lo spettacolo comincerà alle 19:32 e culminerà alle 20:11, con una copertura del Sole compresa tra il 58% e il 69% a seconda dei modelli di calcolo.

Più a sud la scena cambia: a Napoli il disco sarà coperto tra il 36% e il 46%, Palermo si fermerà al 24,88%, Bari sfiorerà il 19% e Catanzaro si accontenterà di un modesto 8,65%. Chi vive al Sud avrà però una rivincita l’anno prossimo: il 2 agosto 2027 un’eclissi solare totale lambirà le coste meridionali italiane, con il 100% di oscurità visibile in mare aperto al largo di Lampedusa.

Immagine di repertorio

Un tramonto in penombra

C’è un dettaglio che rende questa eclissi particolarmente scenografica ma anche più delicata da osservare: in tutta Italia il fenomeno culminerà a ridosso del tramonto, con il Sole già molto basso sull’orizzonte.

Per chi vuole fotografarla o semplicemente ammirarla, conviene scegliere per tempo un punto con vista libera verso ovest, senza edifici o colline a bloccare la visuale.

Come guardarla in sicurezza

Vale la regola di sempre: per osservare qualsiasi fase parziale servono occhiali certificati ISO 12312-2; toglierli è consentito solo durante la fase di totalità — condizione che, va ricordato, in Italia non si verificherà mai, nemmeno al Nord. Chi non ha gli occhiali può ripiegare su un semplice foro stenopeico o un colino da cucina, che proietta a terra tante piccole immagini del Sole a forma di falce.

Le mappe interattive per calcolare l’orario nel proprio comune

Le percentuali cambiano sensibilmente da un paese all’altro, anche a pochi chilometri di distanza, quindi vale la pena controllare i dati specifici della propria località. Due strumenti gratuiti permettono di farlo:

 Timeanddate.com – mappa dell’eclissi Mappa interattiva che mostra dove è visibile l’eclissi totale del 12 agosto 2026, con orari locali e copertura nuvolosa media per qualsiasi località: si può zoomare fino al livello della strada e salvare i luoghi preferiti. Lo stesso sito propone anche una versione a globo 3D e una pagina live con diretta streaming il giorno dell’evento.

 NASA – Total Solar Eclipse of 2026 Aug 12 La mappa ufficiale della NASA mostra la fascia rossa dove è visibile la totalità attraverso Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre le curve gialle indicano le percentuali di copertura del Sole nelle varie zone d’Europa dove l’eclissi sarà solo parziale. Per chi vuole i dati tecnici del percorso, resta online anche la storica mappa interattiva Google del sito eclipse.gsfc.nasa.gov, curata dall’astronomo Fred Espenak.

Solar eclipse map : Una mappa ideata e creata da Alessio Zanol in grado di indicare l’orientamento e la percentuale dell’eclissi

Bastano pochi secondi: si inserisce il nome della città (o si clicca direttamente sulla mappa) e si ottengono l’orario di inizio, il picco e la percentuale di copertura per quel punto esatto — utile sia per chi resta in Italia sia per chi sta organizzando la trasferta in Spagna o Islanda per inseguire la totalità.

L’eclissi del 12 agosto 2026 sarà anche oggetto di dirette streaming da parte di osservatori e planetari italiani, che nei prossimi giorni renderanno noti i programmi delle iniziative pubbliche organizzate sul territorio.

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