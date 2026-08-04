Il 12 agosto il cielo si oscura anche su Roma: torna l’eclissi totale di Sole, la prima in Europa dal 1999

Mercoledì 12 agosto, verso l’ora di cena, il cielo sopra mezza Europa cambierà colore. Non sarà un tramonto qualunque: la Luna si interporrà tra la Terra e il Sole, dando vita alla prima eclissi solare totale a toccare il continente europeo dai tempi dell’ultima, ventisette anni fa.

Il percorso della totalità

La striscia d’ombra in cui il Sole scomparirà del tutto è stretta ma lunghissima. L’eclissi sarà totale sopra l’Artico, la Groenlandia, l’Islanda, l’Oceano Atlantico, la Spagna settentrionale e l’estremo nord-est del Portogallo, per un tragitto che comincia nella Siberia nord-orientale, attraversa la calotta glaciale della Groenlandia, sfiora il bordo occidentale dell’Islanda e poi percorre l’intera Spagna da costa a costa, dall’Atlantico al Mediterraneo, con una fascia larga circa 290 chilometri.

Il punto di massima durata si trova al largo dell’Islanda, dove a soli 45 km dalla costa occidentale la totalità durerà 2 minuti e 18 secondi.

Ma è la Spagna la destinazione più comoda per chi parte dall’Italia: l’eclissi totale sarà visibile dalle città di La Coruña, Valencia, Saragozza, Palma e Bilbao, mentre sia Madrid che Barcellona resteranno appena fuori dal percorso della totalità.

Chi punta sull’Islanda deve però mettere in conto il meteo: dal 2000 a oggi, nel sud dell’isola il cielo è stato coperto da nuvole in tre 12 agosto su quattro.

In Italia: parziale, ma tutt’altro che trascurabile

Nella Penisola l’eclissi resterà parziale; nessuna regione italiana rientra nella fascia di totalità ma con percentuali di copertura del disco solare molto più alte di quanto capiti di solito. Il Nord-Ovest sarà l’area più favorita: a Torino il fenomeno inizierà intorno alle 19:27 e raggiungerà il massimo alle 20:21 con un oscuramento del 93,34%, a Milano si arriverà al 92,32% alle 20:20, e percentuali sopra il 90% interesseranno anche Trento, Verona, Venezia e Parma.

Scendendo verso il centro Italia i valori calano ma restano notevoli: Firenze toccherà l’83,44% alle 20:20, mentre ad Ancona si arriverà al 62,78%. A Roma, lo spettacolo comincerà alle 19:32 e culminerà alle 20:11, con una copertura del Sole compresa tra il 58% e il 69% a seconda dei modelli di calcolo.

Più a sud la scena cambia: a Napoli il disco sarà coperto tra il 36% e il 46%, Palermo si fermerà al 24,88%, Bari sfiorerà il 19% e Catanzaro si accontenterà di un modesto 8,65%. Chi vive al Sud avrà però una rivincita l’anno prossimo: il 2 agosto 2027 un’eclissi solare totale lambirà le coste meridionali italiane, con il 100% di oscurità visibile in mare aperto al largo di Lampedusa.

Un tramonto in penombra

C’è un dettaglio che rende questa eclissi particolarmente scenografica ma anche più delicata da osservare: in tutta Italia il fenomeno culminerà a ridosso del tramonto, con il Sole già molto basso sull’orizzonte.

Per chi vuole fotografarla o semplicemente ammirarla, conviene scegliere per tempo un punto con vista libera verso ovest, senza edifici o colline a bloccare la visuale.

Come guardarla in sicurezza

Vale la regola di sempre: per osservare qualsiasi fase parziale servono occhiali certificati ISO 12312-2; toglierli è consentito solo durante la fase di totalità — condizione che, va ricordato, in Italia non si verificherà mai, nemmeno al Nord. Chi non ha gli occhiali può ripiegare su un semplice foro stenopeico o un colino da cucina, che proietta a terra tante piccole immagini del Sole a forma di falce.

Le mappe interattive per calcolare l’orario nel proprio comune

Le percentuali cambiano sensibilmente da un paese all’altro, anche a pochi chilometri di distanza, quindi vale la pena controllare i dati specifici della propria località. Due strumenti gratuiti permettono di farlo:

– Timeanddate.com – mappa dell’eclissi Mappa interattiva che mostra dove è visibile l’eclissi totale del 12 agosto 2026, con orari locali e copertura nuvolosa media per qualsiasi località: si può zoomare fino al livello della strada e salvare i luoghi preferiti. Lo stesso sito propone anche una versione a globo 3D e una pagina live con diretta streaming il giorno dell’evento.

– NASA – Total Solar Eclipse of 2026 Aug 12 La mappa ufficiale della NASA mostra la fascia rossa dove è visibile la totalità attraverso Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre le curve gialle indicano le percentuali di copertura del Sole nelle varie zone d’Europa dove l’eclissi sarà solo parziale. Per chi vuole i dati tecnici del percorso, resta online anche la storica mappa interattiva Google del sito eclipse.gsfc.nasa.gov, curata dall’astronomo Fred Espenak.

– Solar eclipse map : Una mappa ideata e creata da Alessio Zanol in grado di indicare l’orientamento e la percentuale dell’eclissi

Bastano pochi secondi: si inserisce il nome della città (o si clicca direttamente sulla mappa) e si ottengono l’orario di inizio, il picco e la percentuale di copertura per quel punto esatto — utile sia per chi resta in Italia sia per chi sta organizzando la trasferta in Spagna o Islanda per inseguire la totalità.

L’eclissi del 12 agosto 2026 sarà anche oggetto di dirette streaming da parte di osservatori e planetari italiani, che nei prossimi giorni renderanno noti i programmi delle iniziative pubbliche organizzate sul territorio.

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