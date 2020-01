Il 19 gennaio prima “Domenica ecologica”

Contenere le emissioni inquinanti, conseguente beneficio della tutela della salute e dell’ambiente, diffusione di modelli culturali alternativi che favoriscano un rapporto con il territorio più sostenibile; sono alcuni degli obiettivi delle Domeniche ecologiche, che tornano nella Capitale a partire dal 19 gennaio 2020, come disposto con Ordinanza della Sindaca n. 13 del 14 gennaio 2020. Per la giornata di sabato 18 gennaio, con Determinazione Dirigenziale n. 92/2020 è stato adottato un provvedimento di informazione alla cittadinanza

Si ricorda che nelle giornate di limitazione della circolazione veicolare per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico, le categorie esentate/deroghe sono esclusivamente quelle riportate nell’Ordinanza della Sindaca. Non esistono elenchi dedicati (ad esempio riferiti a targhe specifiche) né, tantomeno, deroghe rilasciate ad personam.

la programmazione del calendario di date per l’attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare all’interno della ZTL ”Fascia Verde” – stabilite dalla Memoria di Giunta n. 55 del 3 dicembre 2019 – è il seguente:

– domenica 19 gennaio 2020;

– domenica 9 febbraio 2020;

– domenica 23 febbraio 2020;

– domenica 29 marzo 2020.

Le date potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.

Nella Memoria si sottolinea come le giornate scelte sono state individuate tenuto conto dei periodi potenzialmente critici per le condizioni micrometeorologiche di stabiltà atmosferica e calendarizzate in modo da evitare concomitanze con particolari eventi di interesse collettivo (festività religiose, importanti eventi sportivi, etc.)

Per agevolare il normale corso delle attività cittadine, si provvederà al al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e di taxi durante le giornate di blocco totale.

Si suggerisce, dunque, di prendere visione delle deroghe contenute nelle Ordinanze della Sindaca, che saranno pubblicate di volta in volta, nel sito ufficiale di Roma Capitale www.comune.roma.it