Il 21 febbraio si celebra XII Giornata Nazionale del Braille

Il 21 febbraio 2019 è la XII Giornata Nazionale del Braille, che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti celebrerà a Matera con un evento dal titolo: ‘La cultura tra le mani’.

Una ricorrenza nazionale che ha l’obiettivo di sensibilizzare chi ancora non conosce questo straordinario strumento di lettura-scrittura e ricordare come abbia mantenuto intatta nei secoli la capacità di essere sistema imprescindibile di accesso alla cultura, di inclusione ed emancipazione per tutte le persone con disabilità visiva, che imparano a leggere e scrivere sentendo le lettere sotto le loro dita.

La Giornata Nazionale del Braille è un anniversario molto importante per le persone con disabilità visiva in cui si cercherà di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e di sensibilizzare le istituzioni a mettere in atto iniziative di solidarietà e politiche che agevolino una reale inclusione delle persone cieche e ipovedenti e il loro riscatto sociale, civile e morale.