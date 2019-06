Il 21 giugno Festa della Musica – “E…state in piazza”

Venerdì, 21 giugno 2019, dalle ore 17.30 alle ore 24.00 circa, nell’ambito della seconda edizione della Festa della Musica, organizzata dal Comune di Roma, Il “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli”, le Associazioni “Il Veliero Azzurro” e “Heart & Soul” ed il Gruppo “I Rubbagalline”, aderendo all’iniziativa, daranno vita ad un evento musicale dal titolo “E…state in piazza”.

L’evento si svolgerà parte in Largo Beltramelli (dalle 17.30 alle 20.30 circa) e parte presso il centro culturale Gabriella Ferri (dalle 21.00 alle 24.00 circa).

Vari gli artisti, professionisti o amatoriali, che hanno aderito, gratuitamente, all’iniziativa.

Tanta musica, di generi diversi, balli (compresa la danza del ventre), bolle di sapone giganti per i bambini ed altro ancora.

L’iniziativa, la prima di questo genere, per gli organizzatori locali, intende dare il benvenuto al solstizio d’estate; e, conseguentemente, all’arrivo dell’agognato periodo delle vacanze estive.

L’idea fu lanciata in Francia nel 1982. E, in questa stessa data del 21 giugno, dal 1985, in tutta Europa, si festeggia, appunto, la “Musica”. Tantissimi sono gli appuntamenti in tutta la nostra amata città.

Gli organizzatori (tra i quali c’è chi scrive) si aspettano una grande partecipazione e un po’ di comprensione per qualche disagio che, immancabilmente, ne potrà derivare per la cittadinanza.

Nell’immagine il logo del Comune di Roma, dedicato alla festa.

Pericle Eolo Bellofatto