Il 22 febbraio quarta ‘domenica ecologica’ della stagione

L’ultima della stagione è già in calendario: appuntamento al 29 marzo 2026

Redazione - 18 Febbraio 2026

Sarà la quarta “domenica ecologica” della stagione 2025-2026 e, come da calendario approvato dalla Giunta capitolina, il 22 febbraio Roma spegnerà i motori per riaccendere il passo.

Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 scatterà il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia Verde”, con le deroghe previste dall’ordinanza del Sindaco di prossima pubblicazione.

La rimodulazione dell’orario pomeridiano è stata decisa per consentire l’afflusso regolare degli spettatori alla partita in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

Una giornata che, oltre alla riduzione del traffico, punta a restituire spazio alle persone e a promuovere uno stile di vita più sostenibile.

La città si riscopre a passo lento

Protagonisti saranno ancora una volta i cammini urbani. Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e FederTrek, sono stati organizzati quattro percorsi tematici, in programma dalle 9 alle 14, che attraversano diversi municipi con l’obiettivo di coniugare ambiente, storia e socialità.

«Anche in questa occasione abbiamo voluto legare la domenica ecologica al tema del cammino urbanodichiara l’assessora Sabrina Alfonsiper promuovere la riscoperta collettiva della città attraverso trekking che diffondano la cultura della sostenibilità ambientale e il valore del camminare come azione concreta per migliorare la qualità dell’aria e adottare uno stile di vita sano».

Sulla stessa linea il presidente nazionale di FederTrek, Alessandro Piazzi: «Camminare significa ridurre l’impatto ambientale, migliorare la qualità dell’aria e restituire spazio alle persone. È un gesto semplice che produce benefici immediati per la salute e per la vivibilità urbana».

I quattro percorsi

Sulle tracce della transumanza

Un cammino simbolico tra XIII e I Municipio che parte da Villa Pamphilj, attraversa il Gianicolo e il Campidoglio per arrivare all’ex Mattatoio di Testaccio e alla Piramide Cestia, luoghi legati alla tradizione della transumanza, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO.

Fiumi di Roma – I parchi fluviali dall’Aniene al Tevere

Un itinerario tra III e II Municipio lungo i corsi d’acqua cittadini: da piazza Conca d’Oro si segue il sentiero Parenzio sull’Aniene fino alla confluenza con il Tevere, attraversando il parco dell’Acqua Acetosa e arrivando ai parchi fluviali di Ponte Milvio e Lungotevere delle Navi.

Verde e street art tra le due sponde del fiume

Dalla Piramide Cestia a Testaccio, tra archeologia industriale e opere di street art, per poi proseguire lungo la pista ciclabile fino al Parco di affaccio Tevere Marconi, nuovo polmone verde del quadrante sud.

Le borgate ribelli – Da Ostiense al Quadraro

Un trek urbano nei municipi V, VII e I che ripercorre i luoghi della Resistenza romana: da Porta San Paolo ai parchi dell’Appia Antica e della Caffarella fino a Tor Fiscale, con conclusione al Quadraro, memoria del rastrellamento nazista del 17 aprile 1944.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito dedicato all’iniziativa.

L’ultima domenica ecologica della stagione è già in calendario: appuntamento al 29 marzo 2026.

