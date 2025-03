Il 23 marzo ultima domenica ecologica

Il 23 marzo è in programma la quinta ed ultima domenica ecologica con lo stop ai veicoli inquinanti nella ZTL Fascia Verde.

L’ordinanza del Sindaco n. 44 prevede la limitazione della circolazione fra le 7.30 e le 12.30 e fra le 16.30 e le 20.30.

Il provvedimento contiene anche l’elenco completo delle categorie derogate/esentate. Tra le altre, i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi e le auto benzina Euro 6.

Deroghe anche per i motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, per le moto 4 tempi Euro 3 e successive, i mezzi sharing e quelli al servizio delle persone con disabilità.

La limitazione della circolazione ai veicoli a motore endotermico di domenica 23 marzo nell’area delimitata dal perimetro della ZTL Fascia Verde è l’ultima del calendario 2024-2025.

L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche.

