Il 24 marzo quinta domenica ecologica a Roma

Domenica 24 marzo 2019, in concomitanza con l’iniziativa #VIALIBERA che prevede un circuito di 15 chilometri dedicato a pedoni e ciclisti dalle 10 alle 18, torna il divieto totale della circolazione con il quinto appuntamento delle “Domeniche ecologiche”, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche.

L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU. La limitazione è estesa anche agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Il blocco del traffico sarà efficace nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell’Ordinanza Sindacale che si può reperire online sul sito di Roma Capitale.

Inoltre, gli impianti termici, il cui funzionamento giornaliero consentito è di massimo 8 ore, dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza.