Il 25, 26 e 27 gennaio stop ai veicoli più inquinanti

24 gennaio 2020 – Le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria a Roma hanno rilevato il superamento dei limiti vigenti di PM 10 in molte zone della città. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, con l’Ordinanza n. 17/2020, è stata disposta la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti per le giornate del 25, 26 e 27 gennaio 2020.

L’Ordinanza della Sindaca n. 17 del 24 gennaio 2020 stabilisce:

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE nelle giornate del 25 e 26 Gennaio 2020

nella Z.T.L. “Fascia Verde”,

– dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per:Fascia Verde e Anello Ferroviario

– Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1

– Autoveicoli Benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2

– Autoveicoli Diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella giornata del 27 Gennaio 2020

nella Z.T.L. “Fascia Verde”,

– dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per:

– Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1

– Autoveicoli Benzina Euro 2;

Per conoscere l’elenco dei veicoli esentati/derogati, consultare l’Ordinanze della Sindaca n. 17 del 24/01/2020

